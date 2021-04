Conocé a los argentinos que forman parte la segunda temporada de "Luis Miguel, La serie"

Ya no es una excepción encontrarnos con actores y actrices argentinos en series y películas de Netflix de todo el mundo. Sin embargo, cuando el domingo pasado se estrenó la nueva temporada de Luis Miguel, La serie, no pudimos contener la alegría de volver a reconocer caras familiares, el acento argentino e incluso referencias sobre nuestra cultura y pasiones.

En esta nueva temporada, además de César Bordón y César Santa Ana, quienes ya formaron parte de la primera edición como mánagers de Luis Miguel, se suman las actrices Macarena Achaga, quien interpreta a su hija Michelle, y Luz Cipriota, como Lucía Miranda, la esposa de Hugo Cháves, y por último, el actor Juan Ignacio Cané, como José Perez, que será parte del equipo del cantante.

Ellos darán vida a los nuevos personajes que aparecerán en la vida de Luis Miguel y tendrán la oportunidad de seguir compartiendo el talento argentino con los fans de la serie en todo el mundo.

La palabra de los actores argentinos que participaron en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie"

Todos se reunieron en una entretenida conversación moderada por Agustín "Soy Rada" Aristarán, para charlar sobre este esperado estreno y su experiencia grabando en México, algunos incorporándose a un nuevo equipo y cómo viven el éxito de esta historia.

“La serie tenía el desafío de ser interesante para los seguidores que conocen a Luis Miguel y lo siguen desde hace años, pero también para un público nuevo. Y terminó sucediendo algo fantástico. Por supuesto muchos fans siguieron la historia pero muchas personas que no conocían la música o no eran fanáticos del cantante también se engancharon. Y creo que es porque él reveló su vida a través de esta producción con audacia, sinceridad y cierto desparpajo, y eso fue revelador y muy interesante para todos”, expresó César Bordón.

Por otro lado, César Santa Ana dijo: “Cuando abrimos la primera temporada no sabía que teníamos algo tan fuerte cuando lo vi por primera vez a Diego Boneta interpretando a Luis Miguel. Desde el primer día sentí mucho compañerismo con César Bordón, con Diego, con toda la gente que trabaja en la serie. Me siento fascinado de ver todo el trabajo que hay detrás de cámara, porque hay mucha gente trabajando. Me emociono porque poder expresar esto que uno ama en este país, yo creo que no tiene explicación”.

“Quiero resaltar el trabajo de los directores y de todo el equipo. Cuando uno está grabando a ese nivel con personas que hacen muchísimas películas y series, uno se siente de alguna manera que está trabajando con un equipo de profesionales que lo potencian a uno. Yo llegaba al set y ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, se encargaban de cada detalle para que funcionara, para que cada uno pudiera dar lo mejor de sí. Realmente fue un placer en ese sentido”, confesó Luz Cipriota

Por su parte, Macarena Achaga continuó: "En el momento que entrás en una segunda temporada al margen de la expectativa, me parece que hay una situación y es que el set ya funciona, ya fluye sin vos, ya todos tienen un código. Entonces creo que una de las cosas más desafiantes siempre es entrar, reconocer el código, incorporarte. Yo, me sentí muy bien recibida, pero claro, por supuesto que eso tiene un grado de desafío”.

“Para mí fue la primera vez que me uní a un elenco que ya estaba. Tanto Humberto, Beto Hinojosa, como Adrián, si vos venías nervioso ellos ya sabían qué es lo que querían contar, como que te simplifica mucho y te hacen trabajar de una manera muy tranquila. Hay todo un equipo que es increíble, la verdad, no falta absolutamente nada”, contó Juan Ignacio Cané.

Luis Miguel, La serie tuvo una gran éxito hace 3 años atrás cuando salió su primera temporada, y en esta segunda temporada hay nuevamente un público ansioso y apasionado esperando poder emocionarse y revivir las canciones más icónicas del cantante y descubrir un poco más de las historias que las inspiraron.