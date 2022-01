Conocé a Mía Saguier Marcuzzi, la hija del director de La Nación

T iene una belleza natural y siente pasión por la música y la actuación. Mía Saguier Marcuzzi es la hija de Fernán Saguier, director del diario La Nación, y de Pamela Marcuzzi, diseñadora de joyas de “La Mèdaille” y gran amiga de la ex primera dama, Juliana Awada.

Desde Punta del Este donde pasa sus vacaciones, Mía sube fotos a su cuenta de Instagram donde luce a pleno su frescura y su cuerpo escultural. Divertida, sensible y amante de la naturaleza y los animales, muchos la encuentran parecida a Britney Spears .

Mía Saguier Marcuzzi, la hija del director de La Nación

Durante su veraneo en Punta mostró looks sensuales, en colores pasteles y disfrutó, los típicos atardeceres esteños cerca del mar. Con su pelo rubio y ondulado y delicadas cadenitas y dijes que adornan su look fresco, tiene un canal de you tube (Mia S.Marcuzzi) donde se puede ver su vocación actoral con algunos emotivos fragmentos de Shakespeare.

