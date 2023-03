Cristina Pérez anunció su segundo compromiso con Luis Petri: "Ya nos sentimos casados"

Llevan un año y medio de noviazgo pero como ambos repiten, es como si se conocieran de vidas pasadas. Con ese halo de misticismo –¿Acaso el amor no debe tenerlo?–, la conductora Cristina Pérez (49) y el precandidato a gobernador por Mendoza, Luis Petri (45), viajaron a la tierra natal del también exdiputado nacional para ultimar los detalles de su segundo compromiso. Sí, el segundo. Es que por primera vez, la conductora de “Telefe Noticias” hizo público que se comprometió con el político en Trento, pueblo del que proviene su familia, la antesala de lo que será una emotiva ceremonia en tierras mendocinos, su lugar de origen

“Nos comprometimos en el pueblo del que vino la familia de Luis y lo haremos en Mendoza. Luis está en un año muy especial para él, y sintió en su corazón la necesidad de visitar por primera vez la tierra de la que vino su familia en Italia. Fue una experiencia muy conmovedora para los dos”, explica Cristina.

Cristina Pérez anunció su segundo compromiso con Luis Petri

“Y cuando estábamos ahí, en Trento, entramos a una iglesia y el cura dijo unas palabras muy bonitas y nos miramos, y él me dijo si quería que nos fuéramos de ahí con una bendición para nuestro amor como un compromiso y yo le dije que sí. Todo ocurrió entre susurros porque estábamos dentro de la iglesia. Entonces, esperamos que terminara la misa y cuando ya no había nadie y casi estaba por cerrar la Catedral nos acercamos y le contamos al sacerdote que la familia de Luis había partido de ahí hacía casi un siglo y que habíamos sentido la necesidad de que nos bendijera, que bendijera nuestro amor”, cuenta, conmovida, la periodista y escritora, conciente de que la realidad ha superado una vez a la ficción.

“Ahora queremos hacer lo mismo en Mendoza, con un sacerdote al que Luis le tiene mucho cariño. La verdad que sentimos los dos, la necesidad de prometernos amor para siempre, pero a nuestra manera, no dentro de las convenciones, sino por lo que sentimos en nuestro corazón. Tampoco se trata de algo estrictamente religioso, ni de un plan de casamiento. Nosotros ya nos sentimos casados”.

La pareja se comprometió en el pueblo del que vino la familia de Luis por primera vez.

Aquí y en exclusiva, la historia de amor.

—Lamento comenzar el reportaje así pero ¿Es cierto que los unió Alberto Fernández y una fiesta, la clandestina de Olivos?

—Me hiciste volver a esa noche. Era un último momento del primer pedido de juicio político al presidente por la fiesta clandestina de Olivos y Luis era uno de los firmantes. Nos encontramos en el aire con este tema que era un fraude moral a los argentinos. Y yo había pedido una nota con otro de los autores del proyecto... no con Luis. El destino jugó sus cartas.

—Decir que Mario Negri -corresponde aclarar que está casado- no la atendió… (risas)

—Siempre que veo a Negri le digo: “Mario le tengo que agradecer siempre que esa noche no me haya dado la nota”. Él se ríe.

Cristina Pérez y Luis Petri se conocieron gracias a una nota.

—Y cuál fue la primera impresión que le provocó Luis, telefónica, claro…

—Lo primero que conocí de Luis fue su voz y esa oratoria perfecta que tiene. En esa época yo hacía el programa desde casa y apagaba las luces. La radio se me figuraba como una continuidad de la imaginación. Yo presté atención y me generó atracción. Me dije “este hombre habla en prosa”. Quizás ya me había enamorado de su voz y no lo sabía.

—¿Cuánto les llevó darse el primer beso?

—Después de tantas palabras, sobrevino el silencio. (risas) Vinieron meses de “medirnos”, como decimos. Porque los dos teníamos mucho cuidado. Nuestro primer contacto fue cuando compartí la nota por Instagram y ahí nos cruzamos un gracias de ocasión. A eso siguió un intercambio muy muy muy formal y esporádico, que duró meses. Ni el whatsapp nos habíamos dado. Hasta que nos animamos a conocernos. Y todo empezó con llamadas interminables por teléfono.

Luis Petri y Cristina Pérez, más enamorados que nunca.

—¿Cómo fue la primera cita?

—Fue la primera vez en mi vida en que me puse tan nerviosa en una cita. Habíamos tenido conversaciones increíbles y los dos teníamos miedo de que la realidad no superara semejante intercambio. Él me dijo, si no estoy a la altura nos damos la mano y todo perfecto. Pero esa mañana me mandó un mensaje que me conmovió: “¿Cómo amaneció el primer día de nuestras vidas?”, me escribió. Casi me explota el corazón. Esa noche yo abrí la puerta casi temblando y él lo percibió. Me dio un beso en la mejilla, apoyó su mano en mi espalda y de pronto estábamos dándonos un abrazo que duró como dos minutos. Y nunca me fui de sus brazos. Estamos juntos desde ese primer abrazo.

—¿Por qué dice que es un amor a la vieja usanza?

—Porque estuvo enmarcado por la formalidad y los tiempos lentos de los amores de antes. ¡Hasta nos tratábamos de usted como un código propio de complicidad! Continuamos hablando como en la entrevista de radio (risas). Eso era hermoso. Aún hoy a veces nos sale el tratarnos de usted. Y nunca me ruboricé tanto al mirar a un hombre a los ojos. No podía mirarlo. ¡Yo! Que vivo ante las cámaras.

Luis Petri y Cristina Pérez, protagonistas de una increíble historia de amor.

—¿Luis cocina?

—El expresa amor en la cocina. Cocina increíble pero además tiene el don de los buenos chefs: es un creador. Con cosas simples inventa algo riquísimo y también investiga mucho de ingredientes y comidas. Nuestra primera salida fue de hecho a un mercado a comprar especias para un pollo al curry. Cada vez que me cocina me siento homenajeada. Tengo en mi mente un risotto, un ratatouille, una cabutia asada con queso, unos bifecitos al malbec y unas pastas al dente que eran un poema. Y este asado al lado del viñedo de la Bodega A 16 fue magia pura. Porque lo terminamos con la caída del sol y comimos en la oscuridad entre las luciérnagas y las uvas maduras con el cielo reventando de estrellas.

Luis Petri y Cristina Pérez.

—¿El vino fue muy importante?

—Nuestro primer intercambio fue sobre vino. El vino es una ceremonia de por sí. Es una bebida que condensa misterios y entrelaza. Y creo que nos transmitimos ese amor por el vino desde esa primera charla. El bisabuelo de Luis vino de Italia, escapando de las adversidades como tantos inmigrantes, y traían consigo eso que sabían hacer, plantar vides. Mendoza es un poco hija de esos viajes de esperanza.

—¿Y cómo es el vínculo que forjó con Mendoza y esta familia?

—Es gente tan buena la familia de Luis. Los dos somos de clase media y de entrada tuvimos ese denominador común del esfuerzo en la vida. Eso encontré en su papá y en sus hermanos Griselda y Leandro. Y “Juli” que es el hijo de Luis es una persona de un corazón hermoso como su papá. Todos me hicieron sentir una más de la familia desde la primera comida juntos. Voy lo que me permiten los tiempos, pero los quiero mucho.

—De algún modo, también adoptó a un hijo del corazón, justo en su caso que no es una materia pendiente y siempre dijo que no era su plan ser mamá…

—Juli tiene su mamá y yo respeto ese vínculo con todo mi corazón. Porque las parejas de los padres no deben ser una disrupción en la historia de los chicos, sino sumar amor al amor. Juli sabe que cuenta conmigo y que lo quiero muchísimo. Y acompaño a Luis en su pasión por ser papá porque es un padre increíble. Juli es una persona muy especial, con talento para dibujar, e increíblemente dulce conmigo. Además, habla muy bonito. Eso ya sé de quién lo heredó.

A pesar de este compromiso, la pareja ya siente que "están casados".

—¿Abriría la puerta a tener un hijo o a adoptar?

—No quiero ser mamá. Estoy feliz así.

—¿Luis es el amor de su vida?

—Luis es el amor de mi vida. Es el hombre que siempre esperé. Es mi amor. Me emociono siempre cuando lo digo. Luis me hace mejor persona. Tiene un alma noble que me da esperanzas. Es un hombre justo, que se prepara y se esfuerza todos los días. Y es la persona con quien quiero despertar para volver a empezar y dormir para soñar. Este amor es nuestro viaje juntos para siempre.

—¿Es cierto que la primera cita la vivieron como un reencuentro?

—Fue muy impresionante porque nos pasó a los dos. Nos reconocimos. Como si nos encontráramos. Nunca fuimos desconocidos. Como si nos perteneciéramos desde antes.

—¿Cómo fue la decisión de tatuarse recíprocamente sus iniciales

—Fue nuestro compromiso. Llevarnos bajo la piel. Ninguno tenía un tatuaje. Y de tanto en tanto posamos una inicial sobre la otra en nuestra muñeca como otra forma de besarnos.

—¿De qué manera funciona la dinámica periodista y político?

—Cada uno tiene claro lo que hace. Yo respeto y admiro su vocación. Y me siento respetada en la mía. Luis encuentra en mí una persona crítica y es muy seguro de sí mismo para recibir ese ejercicio.

—Si Juntos por el Cambio fuera oficialismo a partir de diciembre 2023, ¿Siente que la pondría en una situación incómoda desde lo profesional?

—Soy una profesional y una mujer que piensa por sí misma. Cada cosa en su lugar y la gente lo ve y lo sabe. Durante este año critiqué muchas veces a JxC, o a la UCR. Nuestra relación transita en otro plano.

—¿Le gustaría dedicarse a la política o acompañarlo en un ocasional rol de Primera Dama?

—La política no es lo mío. Mi vida es el periodismo y la literatura. Si Luis gana y es gobernador de Mendoza seré una Primera Dama dedicada a su propia carrera que la gente conoce y tratando de contener desde el amor a mi hombre con su elección de vida. A Mendoza y los mendocinos los amo, sea o no sea primera dama.

—¿Cómo lee este año electoral y si Luis tiene aspiraciones en este año electoral?

—Luis ama su provincia y es precandidato a gobernador de Mendoza, pero está peleando desde el llano. Dejó el congreso hace más de un año. Admiro esa lucha desde abajo, sin aparatos. Habla de su vocación.

—¿Qué desafíos profesionales tiene por delante, además de conducir el noticiero central de Telefe?

—Todos. Seguir en Telefe Noticias y en Radio Rivadavia. Amo mi trabajo. Me hace muy feliz. Seguir escribiendo también. Ahora estoy trabajando en una nueva novela que será mi cuarto libro publicado. Pensar alguna vez en formatos de entrevista. El tema es que no me queda más tiempo con todo lo que hago.

—¿Qué Cristina imagina en 10 años?

—La misma en inquietudes y en sueños, pero con más experiencia. Dándolo todo, como siempre.

