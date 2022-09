Cuál es el famoso cantante eliminado de ¿Quién es la Máscara?

"¿Quién es la Máscara?" volvió a sorprender los televidentes, a la conductora y a los investigadores tras revelar la nueva identidad de uno de sus personajes. El lunes 19 se presentaron con nuevas performance y fue el público de la tribuna el encargado de decidir quién tenía que despedirse del programa.

La batalla final se dio entre el monstruo "Altavista" y el pez "Mamba". La gente eligió darle una nueva oportunidad a la voz femenina de la competencia, por lo que el personaje de colores quedó eliminado. Seguido a eso llegó el momento más esperado por todos: el de desenmascarar.

En esta oportunidad fue un cantante de tango muy reconocido en nuestro país que también se desempeñó como actor. En su última performance dentro de "¿Quién es la Máscara?" interpretó "Georgia On My Mind", aunque ninguno de los investigadores logró acertar su identidad, ya que tiraron nombres como: Miguel Ángel Rodríguez, Dady Brieva, Pablo Kablan y "El Negro" González Oro.

Lo cierto es que se trataba nada más y nada menos que del señor Raúl Lavié. "No 'Negro', no lo puedo creer, no puedo creer. El mejor cantante de tango de la Argentina, gran actor el mejor de los mejores reconocimientos del país y del mundo. No puedo creer que estás acá, sos un genio. ¿Cómo te animaste?", expresó atónita Natalia Oreiro.

Las palabras de Raúl Lavié en "¿Quién es la Máscara?"

"Me he divertido mucho, realmente maravillosa esta experiencia asique estoy muy feliz de haber participado, además es un espectáculo, un programa impresionante", fueron las primeras palabras del artista al ser desenmascarado.

Natalia Oreiro agregó: "Estamos todos emocionados. Tenemos en ¿Quién es la Máscara? al ciudadano ilustre de Buenos Aires y de Rosario, actuó con Néstor Piazzola, hizo 17 películas. Volvés a nuestro programa allá arriba, en el universo, a donde vos perteneces".