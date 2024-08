Desde hace años, Agustina Cherri se identificaba con la alimentación vegetariana y optaba por contener una dieta en base a vegetales que la ayudaban a mantener su impecable estado físico. Además, la influencer se encargaba de compartir diversas recetas saludables por redes sociales.

Sin embargo, recientemente, la actriz sorprendió a sus seguidores con una rotunda modificación en sus hábitos alimenticios y lo contó abiertamente a través de sus redes sociales.

Cuál es el motivo por el que Agustina Cherri no es más vegetariana

Agustina Cherri, desde hace años, se reconocía abiertamente como vegetariana, pero últimamente reconoció que tuvo un cambio rotundo en sus hábitos alimenticios. Un usuario de Instagram le consultó por medio de una Storie: “¡Hola, linda! ¿Nos contás un poco de tu alimentación?”

"Fui vegetariana durante 16 años, desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad", fue la contundente repuesta de la actriz. Esto sorprendió a los miles de seguidores que estaban acostumbrados a deleitarse con sus recetas vegetarianas.

Luego, Cherri explicó que el embarazo de su último bebé, Bono, fruto de su relación con Tomás Vera, fue la razón para dejar su dieta vegetariana. "Hoy como muy balanceado y de todo", destacó la mama de Muna.

Sin embargo, en el 2016, la actriz había asegurado en una nota con CARAS que "Me siento mejor. Tengo mejor la vista, el pelo y me levanto con más energía que antes. Más allá de lo físico que está buenísimo porque yo laburo con mi cuerpo, me favoreció en un montón de cosas el cambio de alimentación" en relación a su decisión de ser vegetariana.

No obstante, en la actualidad, la influencer reconoció que cambio sus menús habituales y dejo atrás las ventajas de optar por una dieta completamente vegetariana. Así, Agustina Cherri comenzó a variar su alimentación, en donde ingiere cualquier tipo de comidas.

