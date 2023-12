En una reciente presentación en la pista de "Bailando por un Sueño", Milett Figueroa, la encantadora modelo peruana que conquistó el corazón de Marcelo Tinelli, deslumbró al jurado y al público con una performance única. Sin embargo, lo más sorprendente no fue su baile, sino las declaraciones de Pampita, quien habló de cómo ve la relación entre el conductor y la bailarina.

En la noche del jueves 30 de noviembre, Pampita no dudó en expresar su opinión sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La modelo argentina elogió a la peruana y destacó que el conductor está "cambiado" desde que comenzó su romance con ella.

Pampita eligió a Milett Figueroa como su favorita

"Quiero decir que esta es la novia que más me gusta de Marcelo. Con mucho respeto y cariño a las anteriores, me parecen mujeres espectaculares, pero hay algo de Milett que me parece distinto. Es como que cámbiate el registro. Tiene algo distinto", afirmó Pampita durante las devoluciones.

La jurado no escatimó en elogios y expresó que percibe una química especial entre Marcelo y Milett. Además, auguró un futuro prometedor para la pareja, destacando la versión renovada de Tinelli que la presencia de la modelo peruana ha sacado a la luz.

"Me parece que hay una química especial, de entender el medio, de poder estar juntos en eventos. Auguro que les va a ir muy bien como pareja y me gusta la versión de Marcelo que está sacando Milett", concluyó Pampita.