Martín Insaurralde quedó en evidencia luego de que Sofía Clerici publicara un video teniendo relaciones con él. Sin embargo, ese fue el puntapié inicial para que salgan a la luz otras mujeres con las que habría tenido romances, así se mencionó a Dallys Ferreira.

La actriz y modelo paraguaya se hizo eco de esto y rompió el silencio para desmentir que tuvo un romance o algún acercamiento con Martín Insaurralde. "No puedo creer que me involucren a mí en este escándalo en el que no tengo nada que ver", expresó Dallys Ferreira en primera instancia.

El descargo de Dallys Ferreira tras ser vinculada a Martín Insaurralde

"Insaurralde siempre se jactó por las minas de la farándula con las que andaba. Desde Dallys Ferreira...", leyó la artista paraguaya desde una nota del diario Clarín.

"A veces ser crítica o hablar de personalidades importantes de la política no es gratis. Yo solo soy una comunicadora, tengo la bendición de tener una cámara y tenerte a vos del otro lado y la libertad de decir lo que pienso. Quiero decir que a Martín Insaurralde no lo conozco, en mi vida lo vi, no tengo nada que ver", aseguró Dallys Ferreira indignada y relacionando lo ocurrido con las críticas que ella misma le hizo a Sergio Massa.