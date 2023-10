Martín Insaurralde no logra escapar de la polémica tras haber sido expuesto con una vida de lujo y haber presentado su renuncia como Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. El político, en su momento, señaló no tener dólares ni euros, pero hay abogados que no están de acuerdo con su palabra y señalan comenzar una investigación.

Sin euros ni dólares, qué dice la última declaración jurada de Martín Insaurralde

Las fotografías que Sofía Clerici compartió en su cuenta de Instagram expusieron un lado de la vida de Insaurralde que no le mostraba a sus votantes. En una yate en Marbella y disfrutando de botellas de alcohol muy caras, mientras que las redes sociales de la modelo estaban repletas de fotos de las carteras de lujos y relojes Rolex que el exintendente le habría regalado, según Yanina Latorre.

La suma total de esos regalos da un total de casi 20 mil dólares, por lo que los ciudadanos comenzaron a preguntarse cuál es el verdadero monto salarial de Martín para llevar una vida de ese nivel social siendo intendente de la provincia de Buenos Aires. Hace algunos años atrás, el político declaró que no tenía ni euros ni dólares, simplemente un ingreso de 300 mil pesos mensuales en una entidad bancaria y un domicilio.

Pero, previo a que se desatara todo el escándalo con Clerici, el abogado Enrique Guillermo Avogadro denunció en en el Fuero Penal de La Plata por las irregularidades entre su declaración y el estilo de vida de lujo que lleva en realidad. Esto no solo afectó a Insaurralde, sino que Sofía y Jesica Cirio también se ven afectadas.

Los supuestos regalos que Martín Insaurralde le habría hecho a Sofía Clerici

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Ciria habría pedido 50 millones de dólares tras el divorcio con Martín, pero solo cobró 20 millones por haber llegado a un acuerdo. Por su parte, Jorge Rial dijo que a él le llegó una cifra menor y se trata de 5 millones de dólares. De igual manera, es un monto de dinero en relación al patrimonio de Martín.

Sofía fue denunciada por encubrimiento, mientras que el ex matrimonio fueron demandados por enriquecimiento ilícito y la Justicia deberá iniciar una investigación para evaluar el verdadero ingreso de Martín Insaurralde, quien se mantiene en silencio en medio de todo el escándalo.