Martín Insaurralde y su romance con Sofía Clerici son el tema del momento y por lo tanto despiertan opiniones encontradas. Aunque casi todas las miradas apuntan contra el político, algunos señalan también a su amante y a su expareja, Jesica Cirio.

Fue Marcela Tauro una de las periodistas que puso en tela de juicio el rol de Jesica Cirio en relación a la fortuna que manejaría el padre de su hija, Martín Insaurralde, para tener fondos suficientes para invertir 12mil euros por día en un barco para vacacionar.

Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici en dicho barco.

Qué dijo Marcela Tauro sobre Jesica Cirio

"A mí me parece espantoso todo, incluida Jesica Cirio, yo no le creo a nadie. Porque sabían con quién se meten. Adriana Brodsky es la única que vi que se separó de un político y se fue sin un mango, y mantuvo a los hijos ella. Pero si no ¡Saben! Entonces extorsionan ¡Ay, subí las historias! ¡Me están pegando, me están esto! Yo creo qué hay que investigar", expresó Marcela Tauro en primera instancia.

"Los argentinos nos merecemos que investiguen. Con quién te metés, de quién es la plata. Porque son cómplices todos. Si sabía se hubiera separado en ese momento y chau y hubiera contado la realidad…esto que él llegó tarde al parto y todo eso, es horrible, pobre mina, que le haya pasado eso", agregó Marcela Tauro indignada.