El mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo de Boca: "Siempre te voy a acompañar"

En la noche del sábado, Boca se consagró como el nuevo campeón de la Superliga. El equipo de se impuso por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, que actualmente está dirigido por Diego Maradona.

Sin dudas fue un encuentro muy especial, por lo que implica la casaca xeneize para el Diez y por lo que es su rol de entrenador en el "Lobo", club que batalla para sumar puntos en la tabla de posiciones.

En medio de los festejos por el triunfo y también con el corazón dividido por Gimnasia, Dalma Maradona le dedicó unas sentidas palabras a su papá y a ambos clubes.

"Gracias a toda la familia boquense por recibir a mi papa como lo hicieron! Ese fue el mejor homenaje! Y la verdad que no soy de explicar mi vida y mucho menos a desconocidos,pero si no tienen ni idea de cómo son las cosas NO OPINEN! No tienen idea mi relación con mi papá y opinan, no saben como somos en el ámbito privado y opinan... Si esperan que lo critique públicamente, nunca lo voy a hacer... Decidí un día no hablar más nuestra relación públicamente y ya dan por hecho que estamos peleados! El sabe las cosas que hizo bien y las que hizo mal conmigo QUE YO SE QUE LE DUELEN MÁS A ÉL QUE A MI!", comenzó la hija del Diez en su extenso mensaje.

Luego, con pura honestidad, continuó: "Mi relación con el nunca va a ser igual después de mi casamiento PERO SIEMPRE LO VOY A ACOMPAÑAR, SIEMPRE LO VOY A AMAR Y SIEMPRE VOY A QUERER QUE SEA FELIZ! Así me enseño mi mamá y así soy!".

Por último habló sobre su fanatismo y cerró: "Y hoy a Gimnasia le pido mil disculpas de todo corazón PORQUE LES VOY A ESTAR ETERNAMENTE AGRADECIDA por el amor que le dan a mi papá pero hoy se me complicó ... UN DÍA CUANDO ERA CHICA MI PAPÁ ME DIJO VOS VAS A SER DE BOCA PERO NO PORQUE TE LO DIGA YO, AHORA NO LO VAS A ENTENDER, PERO DESPUÉS NO VA A HACER FALTA QUE YO TE EXPLIQUE NADA! VOS SIEMPRE DE BOCA A MUERTE HIJA! Y es así... Y mira que hoy tuve el corazón más dividido que nunca pero TE HAGO CASO PA, DE BOCA A MUERTE SIEMPRE! Campeones!".