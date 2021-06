Dani La Chepi fue atacada por su gato y quedó con la cara destrozada

Dani La Chepi es una estrella de las redes sociales . Su participación en Masterchef Celebrity la catapultó a la fama y se convirtió en una de las personalidades más queridas de la televisión. Ahora, relató en sus redes sociales el ataque que sufrió por parte de su gato.

"Yo estaba durmiendo y me clavó las uñas. Ya hablé con mi dermatólogo y me recomendó ponerme agua oxigenada y encargué en la farmacia una crema con antibiótico por las uñas de los gatos que pueden traer infecciones", comenzó contando Dani.

Las heridas que tiene están en toda la cara pero, la más peligrosa, es el rasguño cerca del ojo. "Lo que me duele, lo que me arde. Aparte esto nunca pasó", confesó La Chepi.

Más tarde, la ex participante de Masterchef Celebrity detalló como fue el ataque de 'Toyo': "Yo estaba durmiendo y como a las 8 de la mañana viene Toyo y me molestaba y yo le dije 'salí' y él me atacó tipo tarzán de la selva", contó.

A través de sus Stories, La Chepi se tomó con humor lo sucedido y contó que le llamó a una amiga 'numeróloga y astróloga' y ella le dijo que los gatos absorben la energía de sus dueños. "Toyo tiene 5 años y yo hace 5 años estoy nerviosa, por qué me ataca ahora", finalizó.

El cruce de Dani La Chepi con su novio en pleno aire: "Hace 15 días que no lo veo"

Desde que comenzó su participación en MasterChef Celebrity 2, Dani La Chepi sorprendió con su particular historia de amor con Javi, ex deportista y recolector de basura.

Con su particular histrionismo, la influencer reveló cómo fue que conquistó al morocho y cómo es parte de su relación. Pero parece que las constantes actividades de Dani perjudican el encuentro con su amor y así quedó en evidencia en Flor de Equipo, el programa de Flor Peña.

Mientras La Chepi estaba en el piso, Javi sorprendió a su amor con un móvil que no terminó del todo bien. "Hace 15 días que no nos vemos", confesó la cantante mientras su novio estaba en vivo.

"Estoy contento por todo lo que dejó adentro del reality, pero le llevaba mucho tiempo estar ahí. No nos vemos nunca. Es complicado, ¡hay que seguir ese ritmo! Si no es MasterChef, es la nota o son los pibes", retrucó él sobre la dinámica de la pareja.

"Le quiero reclamar un poco de cariño, que me está haciendo falta. Es complicado. Yo tengo tres pibes, ella tiene a Isabella... Son las cosas de la vida, el laburo, la familia, el covid", agregó.

Tras esta serie de reclamos, Dani La Chepi confesó cuál es la raíz del problema con Javi. "El quilombo viene de otro lado. Se llama ex. Tiene que ver con mi ex y me hago cargo", señaló la influencer.