Dante Spinetta habló en medio de los rumores de romance con Flor Vigna

"Dante es un amor. No tenemos nada. Simplemente, me parece interesante. Estoy soltera y lo puedo conocer a él o a otro”, comentó Flor Vigna en LAM sobre los rumores que la unen románticamente a Dante Spinetta. En medio de esas declaraciones, el músico lanzó un escueto pero pícaro comentario que alimentó las versiones.

“Gracias por preguntar. La verdad es que prefiero no hablar de mi vida privada, no lo tomes a mal”, le escribió Dante a Karina Iavícoli, panelista del ciclo. “Después me mandó una carita con un ojito cómplice. Me puso ‘beso y gracias’. Me sonó a un ‘sí’”, reveló la periodista, gesto que alimenta aún más los dichos sobre este affaire.

“Él tiene una carrera, una trayectoria y tiene una forma de ser que me encanta que sea íntima (sic). A mí también me gustaría ser un poco más íntima (sic)”, acotó Vigna tras entetarse de los dichos del artista.