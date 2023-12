Yanina Latorre es una de las panelistas más picantes de la televisión argentina y sus dichos suelen generar malestar en las celebridades que optan por iniciarle acciones legales que debe enfrentar en la Justicia. Sin embargo, ninguna de ellas llegó a juicio.

Estefi Berardi fue la última en querer llevar a Yanina Latorre a juicio por los polémicos chats con Fede Bal mientras estaba en pareja con Sofía Aldrey. Aunque el juez determinó que no daba lugar a la denuncia penal, ya que no se habían mostrado los supuestos chats falsos.

Las demandas que enfrentó Yanina Latorre

En LAM, Yanina Latorre enumerpo todas y cada una de las demandas que recibió a lo largo de su carrera: "La primera vez me mandó Beto Casella, él a mi y yo a él, no llegamos a juicio, firmamos un acuerdo extrajudicial para no meternos más el uno con el otro".

"Después de Beto Casella, me llegó de Agustina Kampfer que salí sobreseída en primera instancia. Kampfer apeló y todavía está en casación por un tweet que yo escribí. Después vino Jorge Rial que no me lo ganó, pagué la multa de 2500 pesos y él no apeló. Ana Rosenfeld me llegó una carta documento, tenía mediación y ya presentamos el escrito. Tuve carta documento de la China Suárez con el canal y con Mandarina, que fuimos a la mediación y nunca metió la demanda", agregó Yanina Latorre.