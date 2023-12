Los Martín Fierro de la Moda se llevaron a cabo este sábado por la noche en Usina del Arte. La conducción estuvo a cargo de Valeria Mazza y Ángel De Brito, una dupla explosiva que generó muchos comentarios positivos y elogios por el desempeño en la presentación de las ternas. Sin embargo, no todo fue color de rosa porque al momento de conocer el ganador del Martín Fierro como Mejor Influencer, la polémica estalló al escucharse el nombre de Angie Landaburu.

El recinto quedó mudo e incrédulo de lo que se estaba viendo en la pantalla de América, pues, Angie Landaburu es un personaje desconocido para muchos. No obstante, en su cuenta de Instagram, expresó su felicidad por haber logrado este importante hito.

"Es un sueño ganar un Martín Fierro. Muchas gracias a APTRA, a los jurados y a mis compañeros de terna. Felicitaciones también a todos los ganadores y ternados. ¡Fue una noche inolvidable!", escribió, para luego sentenciar: "Nunca dejen de insistir. Los sueños al final siempre se cumplen".

Seguidamente, la primera famosa en reaccionar sobre el nombramiento de Angie como "Mejor Influencer" fue Yanina Latorre, quien usó su cuenta de X, para soltar todo el veneno que tenía: "Una vergüenza. No es influencer. No la conoce nadie. No trabaja con sus redes. Sus likes y comentarios son comprados", aseguró la panelista de LAM.

Yanina Latorre contra Angie Landaburu

Pero, ella no fue la única en cuestionar la decisión de APTRA, Stephanie Demner apuntó sin piedad contra Angie y se sumó a varios internautas que estuvieron en desacuerdo. "Las caras de la gente del medio. Y si... somos pocos y nos conocemos mucho", dijo la influencer en X.

Quién es Angie Landaburu, la ganadora del Martín Fierro que Yanina Latorre destrozó

Pese a las críticas, las redes sociales de Angie Landaburu muestran a qué se dedica. Aunque es acusada fuertemente de comprar seguidores y comentarios, es una joven muy entregada a la industria de la moda. Forma parte de Elite Modeling Agency Network, una agencia de modelos con reconocimiento a nivel mundial. Gracias a esta empresa, recorre varios países y hace presencia en los eventos más importantes de la industria textil.

Angie Landaburu

Angie Landaburu

Asimismo, en Argentina, Angie Landaburu forma parte de la cartera de talentos de Multitalent Agency. Estudió en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y egresó en la carrera de Comunicación de Moda.

AM