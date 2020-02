Denise Dumas se disculpó con la mamá de Nicole Neumann, tras sus polémicas declaraciones. La modelo comentó en su programa "Hay que ver" que Claudia Neumann, la madre de Nicole gastó el dinero que su hija ganó trabajando desde los 12 a los 18 años. Después de que Claudia negara las afirmaciones de la conductora y amenazara con demandarla, a Dumas no le quedó otra que pedir disculpas.

Denise comentó: "Me equivoqué, pido disculpas. A la madre no la nombré, no la nombraría y lo conté porque estábamos hablando de la dura historia de Nicole. La verdad es que laburó desde los 12 y es una chica que la remó siempre, en todos los aspectos, y lo conté".

La rubia agregó: "Primero que yo no dije que fue ella. Ante la pregunta de Fernanda- en referencia a la periodista Fernanda Iglesias, quien le preguntó a Dumas si la madre de Nicole la estafó- dije 'sí, yo no sé hasta dónde contó Nicole, fue un tema familiar'. Segundo, si ella tenía un dúplex y un auto entonces habrá sido un error mío- en referencia a los dichos de Claudia Neumann, quien asegurò que 'a los 18 años su hija ya tenía un duplex a estrenar en palermo y un auto' ; porque a mí me pareció que laburando desde los 12 a los 18, el número no era el correcto", cerró Denise Dumas.