Karina Jelinek volvió al Bailando 2023 después de 10 años y revivió su matrimonio con Leonardo Fariña.

El empresario fue nuevamente detenido por presunto lavado de dinero y violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario y, en el allanamiento de su departamento, encontraron más de 8 millones de pesos.

En este contexto, Karina Jelinek fue consultada por esta situación y, por primera vez en mucho tiempo, se refirió a su matrimonio fugaz con Leonardo Fariña en 2011.

“No sé qué me pasó al verlo preso. Eso lo vi en las noticias y en redes sociales. No sé, pobre. Lo único que sé es que se casó y tuvo un hijo. No tengo nada que ver, me separé hace más de diez años. El casamiento fue rarísimo, me casé embobada”, agregó.

En ese momento, Karina Jelinek vivía en un departamento de Avenida Libertador, que también fue habitado por Cecilia Bolocco y Carlos Menem.

Así era el lujoso departamento de Karina Jelinek y Leonardo Fariña

El departamento que habitaba Karina Jelinek y Leonardo Fariña, ubicado en el piso 23 de Av. Del Libertador 2423, fue presentado oficialmente en CARAS con una producción exclusiva.

Con un amplio living de 70 metros cuadrados, el ambiente rezumaba elegancia y sofisticación. Karina Jelinek tenía la costumbre de mantener el espacio iluminado con velas, creando una atmósfera acogedora. Desde los grandes ventanales, se podía disfrutar de vistas espectaculares: el Río de la Plata se extendía de un lado, mientras que del otro lado se contemplaban los bosques de Palermo.

Los detalles extravagantes no escaseaban en este espacio exclusivo. Dos pequeños sillones con la firma de Jean-Paul Gaultier, en forma de sidecar y con una llamativa combinación de pana colorada y respaldo en plata, se destacaban en el ambiente. El comedor, señorial y refinado, exhibía una mesa de vidrio rodeada de sillas tapizadas en gobelino negro, bajo la imponente presencia de una araña diseñada por la propia modelo.

El baño abarcaba 40 metros cuadrados y tenía un enorme jacuzzi. Dotado con un vestidor espejado, sillones y un duchador, este espacio privado estaba oculto tras puertas esmeriladas. Además, contaba con un mueble de madera especialmente destinado para los preciados productos de maquillaje de Jelinek.

Karina Jelinek presentó oficialmente su departamento en CARAS.

Este departamento tenía la particularidad que antes de la mudanza de Karina Jelinek, vivían Cecilia Bolocco y Carlos Menem, el cual fueron investigados por “enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa”, a raíz de la compra del inmueble que el financista Leonardo Fariña le habría comprado.