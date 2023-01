La modelo Karina Jelinek, siempre pasa sus vacaciones de verano fuera del país, sea en Miami o en Punta del Este, pero este 2023 decidió hacer un cambio y se encuentra trabajando en la obra de teatro No paramos de triunfar, una divertida comedia familiar que se puede ver los jueves, viernes y sábados en el City Center.

Lo cierto, es que la modelo se encuentra feliz de este nuevo paso por las tablas, y en una entrevista para la revista Pronto, dijo: “Estoy muy contenta, disfrutando con este momento. El cariño de la gente me conmueve. Es una bendición para mí. Es muy divertida la obra para la familia y estoy muy contenta porque me identifica mucho. Vengan a verla, porque por supuesto que voy a meter mis latiguillos personales”.

Karina comparte escenario con un gran elenco, entre ellos Fabián Medina Flores, Belén Francese, Mariano De La Canal, Hernán Cabanas y Cristian Fontán.

“Mariano, no te puedo explicar lo divertido que es. Es muy buen humorista, me sorprendió”, comentó la modelo sobre el fan de Wanda Nara.

Anteriormente la modelo había comentado sobre su situación económica, donde explicó que muchas personas creen que ella es adinerada, pero confesó que no esta pasando por una buena situación económica después de que su amigo le robara os ahorros que tenía destinado para el alquiler de su vientre . “Muchos creen que las personalidades del medio tenemos una vida como ¡Woooow!, y no es así”, dijo Karina Jelinek en Juego Chino.

“Te soy sincera: en mi caso tengo que generar dinero. No estoy salvada como suele decirse. Necesito ganar dinero para vivir y con el teatro estoy haciendo eso, por eso acepté, además de que me pareció muy linda la propuesta”, comentó la modelo, y antes de finalizar dijo: "Mis padres me enseñaron que hay que trabajar y yo lo hago desde los 16 años"