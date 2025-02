El descargo de Morena Rial sobre sus hijos: "Nadie puede decirme mala madre"

El jueves por la noche, Morena Rial fue liberada. La joven de 26 años está acusada de cometer un robo doblemente agravado, con modalidad estruche, el pasado 18 de enero en una vivienda de Villa Adelina, causa por la que estuvo detenida por una semana y le fue otorgada la excarcelación extraordinaria, principalmente por ser madre de un bebé, Amadeo, de cuatro meses. Por este mismo motivo, la hija de Jorge Rial fue duramente criticada, por presuntamente no cuidar a sus dos hijos, ante esto ella respondió en redes sociales.

La palabra de Morena Rial sobre su maternidad

Morena Rial es centro de las noticias del mundo del espectáculo, al estar vinculada con una banda delictiva que realizó un robo a mediados de enero, causa por la que fue detenida. Pero antes de ser apresada, la hija de Jorge Rial había sido demorada por personal policial el 22 de enero al momento que se trasladaba con su hijo, Amadeo, en un automóvil con otras personas que presuntamente iban a cometer un robo en una vivienda.

Desde entonces, la joven recibe fuertes críticas por cómo es como madre. Por supuesto que los comentarios se acrecentaron cuando fue detenida el pasado 5 de febrero. Mientras que Francesco, su hijo de siete años, vive en Córdoba con su padre, Amadeo de cuatro meses de vida, quedó a cuidado de Jorge Rial. Por lo que la vida de los dos menores estuvo en boca de muchos.

En este sentido, es un tema que Morena no dejó pasar por alto al momento de recuperar su libertad. Luego de dos días tras reconcentrarse con su hijo menor, decidió hablar mediante sus redes sociales, donde compartió un video en el que se refiere a la lucha de una madre que ve sufrir a su hijo, víctima de bulliyng.

Este clip fue el puntapié de Morena para responder la lluvia de críticas que recibe por su rol como madre. "Con mis hijos nadie. Pueden hablar lo que quieran pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis dos hijos", comentó la hija del conductor. Y agregó: "Y el que me conoce sabe la clase de madre que soy. Con eso me alcanza".

De esta forma, dejó en claro que sus hijos es lo más importante para ella. Lo cierto es que ahora se encuentra enfocada en el cuidado de Amadeo, y por el momento, no trascendió si se encontrará con Francesco, que está instalado en Córdoba viviendo con su padre. Ahora Morena Rial, se encuentra beneficiada por una excarcelación extraordinaria y esperará el juicio por la causa que tiene en libertad.