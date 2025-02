Morena Rial fue excarcelada de manera extraordinaria después de pasar una semana en prisión. Mientras estaba en la comodidad del hogar de su hermana, Rocío, en LAM habló Alan Fernández, el prófugo de la Justicia acusado de formar parte de la banda delictiva que ingresó a robar una casa en Villa Adelina. Frente a esto, la hija del conductor decidió no quedarse callada y, mediante el portero eléctrico de su edificio, contestó.

La mediática se reencontró con su hijo menor después de ser liberada de prisión gracias al accionar de Fernando Burlando como su nuevo abogado.

Morena Rial y Alan Fernández

La respuesta de Morena Rial al hombre que la acusó de que ella planificaba los robos: "Que se entregue"

Después de haber sido liberada, Morena Rial enfrenta un nuevo miedo, la declaración de Alan Fernández, uno de los prófugos acusados de haber sido parte del robo con escruche a la casa de San Isidro, hecho por el que Morena quedó imputada. A través de una conversación telefónica con Ángel de Brito, en LAM, el joven buscado por la Justicia aseguró que fue la hija de Jorge quien lo llevó a robar.

En conversación con LAM, Fernández se declaró inocente del segundo hecho, por el que quedó detenida Morena, pero aseguró que sí fue parte de la situación que dejó demorada a la mediática el 22 de enero.

Además, le pidió a Rial que no inculpe a la gente solo porque sus nombres suenan en los medios y que se hiciera cargo de las decisiones que tomó, como llevarlo engañado a bajar la térmica de una casa para ingresar a robar.

Si bien Morena decidió no hablar hasta el momento, sintió que su límite llegó con la declaración del tucumano prófugo y terminó por hablar por el portero eléctrico del edificio con Santiago Riva Roy, el cronista de LAM.

“Está hablando el p*lotudo ese de la misma causa y yo no puedo hablar porque lo tienen ahí”, lanzó desde un comienzo Morena y Santiago le aseguró que la nota no salía en vivo.

“Decile que se entregue, porque es un prófugo. No me jodan a mí”, sentenció. “Estoy bien, es lo único que te puedo decir, estoy con mi bebé, por lo que te pido respeto”, continuó y agregó que “con mi familia está todo bien”, haciendo referencia a su hermana Rocío y su padre, Jorge Rial.

También aseguró que “obviamente” su vida cambiará para mejor después de todo lo que pasó y rápidamente decidió la comunicación porque “le están dando cámara a alguien que no se la tendrían que dar, así que no tengo nada más que decir”.

“Me chupa un h*evo lo que haga (Alan Fernández), pero que deje de hablar de mí porque siempre fue un busca cámara y le gusta mandar mensajes para tener cabida en el medio”, sostuvo.

Después de esa charla se cortó el portero y Santiago volvió a llamar. Esta vez atendió Rocío Rial y evitó una nueva conversación con su hermana porque “no puede dar notas”. “Además está hablando el otro, no da”, cerró y cortó fuertemente el teléfono.

Mientras, Alan aseguraba que “hablo por todo lo que están diciendo los abogados y que me ponen como líder de una banda. No hay banda y no soy líder de nada. No necesito ni quiero fama, solo que se resuelva este tema”, sostuvo el prófugo.

“Nunca pedí nada ni hablé con nadie, no me quiero hacer famoso y menos por esta situación. Yo me entrego sin problemas, pero quiero que el fiscal, el juez y todos me den garantía de que voy a estar seguro y bien”, finalizó el tucumano acusado por Morena.

Morena Rial siendo trasladada

Morena Rial salió al cruce de Alan Fernández, el prófugo de la Justicia acusado de formar parte de su banda delictiva, pese a que él lo niega. Le pidió al tucumano que se entregue y deje de ensuciarla para buscar fama.

