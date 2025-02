Filtran la nueva denuncia contra Morena Rial por "planificar" los robos de la banda a la que es vinculada

Después de recibir la excarcelación extraordinaria, Morena Rial habría vuelto a estar bajo el ojo de la justicia. Se trata de una posible causa que se habría abierto tras su liberación. Su ex abogado Alejandro Cipolla se refirió a este hecho y confesó que posibilidad hay de que la hija de Jorge Rial vuelva a ser denunciada.

La hermana de Rocío Rial, estuvo presa una semana por el robo de una casa en Villa Adelina en el que confesó que fue ella quien condujo el Peugeot blanco que llevó a los delincuentes. Sin embargo, el abogado que precedió a Fernando Burlando, habría expuesto los motivos por los que la influencer podría volver a ser condenada.

Morena Rial

Nueva denuncia contra Morena Rial: qué pasó

El abogado de Alan Fernández, uno de los prófugos del robo, el jueves 13 de febrero al mediodía hizo un polémico tweet en el que alegaba que Morena Rial se encuentra en libertad debido al poder adquisitivo de su familia.

El letrado además se refirió a ella ante la Agencia Noticias Argentinas en donde afirmó que fue Morena quien conseguía los autos para los robos, los planificaba y marcaba las casas, mientras los demás miembros de la banda efectuaban los delitos.

Ante la fuerte declaración de Héctor Yemmi, Alejadro Cipolla el ex abogado de Morena Rial salió a su defensa en el ciclo que ahora conduce Luis Ventura en América TV.

“Morena vino hace cinco días”, dijo sarcásticamente sobre el ingreso de la joven de 26 años a la banda criminal. “¿Quién estuvo antes de su detención?”, se preguntó haciendo referencia a que habría sido Alan Fernández el verdadero “líder” de la pandilla.

Alejandro Cipolla y Morena Rial

Morena Rial según Héctor Yemmi, el abogado que defiende a Alan Fernández, habría intentado convencer al tucumano de volver a Buenos Aires. "Ella en este último tiempo lo trataba de convencer de que viaje a Buenos Aires y le prometía que no le iba a pasar nada. Él quería ser modelo y siempre su idea fue venir para acá, pero ella lo terminó convenciendo y hasta, si no me equivoco, le pagó el pasaje. Es ahí cuando empieza el tipo de vinculación para robar”, contó el letrado del prófugo a la agencia de noticias.

More Rial y Alan Fernández

Morena Rial fue liberada debido a que es madre de apenas cuatro meses llamado Amadeo, sin embargo, la justicia podría volver a investigarla. Es el letrado de Fernández quien lanzó la primera piedra hacia la influencer que recuperó su libertad y la habría acusado de obtener dicho beneficio a raíz de la capacidad económica de su familia.

C.G.