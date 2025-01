La relación de L-Gante y Dakota Gotth llegó a su final, antes de que pudiera concretarse. Tras su separación de Wanda Nara, el cantante fue había viajado a la Costa Argentina con la joven modelo, y ambos disfrutaron de su compañía. Sin embargo, el momento se volvió una total polémica, debido al corto tiempo que había pasado desde la anterior relación del artista. Ante los diversos comentarios y el trato de L-Gante, la influencer emitió un fuerte descargo en su contra.

Dakota Gotth y L-Gante

El desconsolado llanto de Dakota Gotth al contar detalles de su efímera relación con L-Gante

En las últimas semanas, Dakota Gotth se volvió tendencia en redes sociales y los medios de comunicación, debido a la relación que habría mantenido con L-Gante. Lejos de ser romántica, la modelo apuntó contra el cantante y lo acusó haberla usado. Varios comentarios comenzaron a llegarle, luego de haberse mostrado en la Costa Argentina. Ante esto, ella se comunicó con él y le mandó fuertes mensajes. Sin embargo, no fue suficiente, y decidió hacer un descargo en redes sociales.

Dakota Gotth y L-Gante

En un video de Instagram, Dakota relató los duros momentos que pasó junto a L-Gante. En un after, la joven vio que el cantante y sus amigos estaban fuera de sí. Ella le pidió que dejara de tomar, pero sus pedidos no fueron escuchados. De esta manera, entre lágrimas, aseguró: "Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando. Ni siquiera le pedí que no consumiera, le pedí que no consumiera así, porque era uno tras otro, mientras yo estaba en una casa rodeada de hombres. Me sentí acosada".

Dakota Gotth y L-Gante

En ese sentido, expresó: "Sé que me van a criticar porque me largué a llorar pero no lloré desde que había vuelto, tenía la angustia guardada en el pecho". Según explicó, había intentado irse de ese círculo junto al cantante de RKT, pero sus amigos habían insistido para que se quedaran en la fiesta. La influencer aseguró que si él se iba, "se terminaba la joda". "Él banca todo, era obvio que no querían que él se vaya, entonces ahí L-Gante me dice que me vaya sola", continuó.

Esa misma noche, dos amigos de L-Gante la llevaron al hotel y la influencer terminó quedándose allí, esperándolo para "contarle lo que había pasado". Sin embargo, optó no decirle nada para no "arruinarle la gira". Finalmente, Dakota Gotth contó que, debido a que un grupo de gente lo miraba mal, él se fue de un boliche y la dejó sola. "Pensándolo, me di cuenta por qué él se comportó así conmigo: porque es hombre y le dio en el orgullo que no le di lo que él quería. La primera noche él era un amor. Claro... porque buscaba algo que yo no le di y cuando se dio cuenta que no lo podía tener, comenzaron los destratos, eso fue", cerró.

A.E