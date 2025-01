La relación de Wanda Nara y L-Gante pasa por un momento turbulento, después de haberse separado para evitar más conflictos legales entre la empresaria y Mauro Icardi. A semanas de haber cortado su vínculo, el músico empezó a mostrarse con Dakota Gotth e iniciaron los rumores de romance. Sin embargo, después de días juntos en la costa argentina, las cosas no salieron como la joven modelo esperaba y fulminó al intérprete.

Después de llevar a la influencer a Mar del Plata, junto a su hermana y su equipo, L-Gante notó que no era lo mismo sin Wanda, por lo que dejó de lado a Gotth y hubo una especie de vuelta con la conductora.

Dakota, L-Gante y Wanda Nara

“Me hiciste pasar momentos horribles”, el reclamo de Dakota Gotth a L-Gante por haberla dejado por Wanda Nara

Si bien parecía un romance que recién iniciaba, duró poco. El vínculo entre L-Gante y Dakota Gotth terminó rápidamente cuando el músico notó que su verdadero interés estaba en Wanda Nara y no en otra persona.

Después de pasar unos días en Mar del Plata, salió a la luz un audio en donde Dakota le reclama a L-Gante la actitud con la que se manejó, para con ella, y las actitudes que tuvo. Karina Iavícoli mostró, en Intrusos, un mensaje de voz de la joven hacia el papá de Jamaica en donde, muy enojada, le reprocha haber sido usada.

“¿Qué onda con vos bol*do? Me terminaste re usando”, inicia la joven en el mensaje al cantante. “Me están llamando de todos lados y diciendo cosas horribles. Yo no soy ni gato ni put*, tuya ni de nadie. Creo que te quedó bastante claro eso”, sentenció.

“Me dijiste que esto te servía para limpiarte de Mauro Icardi porque había pagado jueces”, lanzó además la joven amiga del músico y abrió un interrogante sobre el poder del futbolista en la Justicia.

No solo se muestra molesta por haberse sentido usada, sino que le reclama su actitud después de invitarla a sus vacaciones. “Me hiciste pasar momentos horribles en el boliche cuando te fuiste”, comenta Dakota debido a que Elián decidió irse con su seguridad del boliche después de que quisieran pegarle y no haber notado siquiera la presencia de la influencer allí, cuando él la había llevado. “Me dejaste tirada en el after también”, agregó.

“Encima, ni siquiera sos capaz de pedir disculpas. Estás tan volado que no te das cuenta de cómo tratar a alguien que llevas con vos”, finalizó Gotth en su mensaje.

Esto fue causado por el interés de L-Gante en Wanda Nara y su bienestar. Si bien intentó alejarse después de la polémica ruptura con la conductora, el músico acepta que se aman mutuamente y que “hay chances de todo, porque cuando uno se distancia por las buenas, no hay problemas”.

Sin embargo, Elián señala que no cree que existan las chances de volver a formar una pareja con la ex esposa de Mauro Icardi, “pero sí de tomar algo”.

L-Gante con Dakota Gotth y, anteriormente, con Wanda Nara

El vínculo entre Wanda Nara y L-Gante es más fuerte de lo que parece, por lo que incorporar más gente para intentar olvidarse mutuamente es muy complicado. Dakota Gotth inició y terminó su romance con el intérprete muy rápidamente y no de la mejor manera, ya que el referente de la música 420 no puede sacar a la empresaria de su mente.

MVB