Daniela Celis y Thiago Medina son una de las parejas que salieron de Gran Hermano, y aún continúan unidos. Ellos lograron formar una familia, junto a sus gemelas Laia y Aime, quienes hace poco cumplieron los 8 meses. En sus cuentas de Instagram, suelen mostrar todos los regalos que les dan a sus bebas. Sin embargo, en esta ocasión, Daniela y Thiago publicaron un momento que vivieron en pareja, y que provocó el desconsolado llanto de ella.

Daniela Celis reveló qué hizo Thiago Medina que la llevó a llorar desconsoladamente

Daniela Celis es una de las celebridades que no tiene pudor en mostrar todo lo que vive en su día a día. Debido a esto, sus seguidores suelen alegrarse por sus logros, o preocuparse cuando se muestra triste. No es la primera vez que la ven llorar en cámara, ya sea dentro de Gran Hermano como por fuera. En su cuenta de Instagram, suele subir los problemas que tiene y las cosas que la emocionan. Pero esta ocasión fue distinta, ya que sorprendió a todos cuando explotó en llanto por un accionar que tuvo Thiago Medina con ella. El gesto de su novio la dejó sin palabras y visiblemente conmocionada, mientras que las redes sociales terminaron emocionadas.

Entre un desconsolado llanto, la ex Gran Hermano escribió en sus historias de Instagram: "Hoy me enteré lo que hizo Thiago". En ese momento, apareció y comenzó: "Me estoy muriendo, es demasiado, no saben con qué me encontré". Acto seguido, fue a buscar a su novio y reveló lo que había hecho. "Compró una tele con sus ahorros. El corazón más grande que conocí. Te amo tanto", contó Daniela Celis.

"¿Qué es esto, Thiago?", preguntó la joven, refiriéndose a la televisión. Sin perder su humor, y de manera casual, Thiago Medina respondió: "La compré, ¿no sabías? Para regalarle a mis seguidores". Entre lágrimas, Daniela se acercó para darle un beso, pero cortó el video antes de que sus seguidores pudiera verlo. Finalmente, se mostró junto al aparato electrónico, aún llorando y sorprendida por el gesto que tuvo su pareja.

Daniela Celis y Thiago Medina son una pareja que se formó dentro de la casa de Gran Hermano, pero creció por fuera del certamen. Ambos lucharon por su amor en distintas ocasiones, y se lo siguen demostrando en cada momento que pueden. A pesar de pasar la mayor parte del día con sus hijas Laia y Aime, los novios buscan los momentos para poder expresarse todo lo que sienten, al igual que se hacen regalos que los emocionan hasta las lágrimas.

A.E