Daniela Celis y Thiago Medina compartieron un emotivo video de sus gemelas comiendo por primera vez

Daniela Celis y Thiago Medina recibieron a sus gemelas Aimé y Laia hace seis meses, y desde entonces se mantienen muy activos en sus redes sociales donde comparten varias imágenes y videos de los distintos momentos que viven junto a sus pequeñas hijas. Cada publicación que realizan en sus cuentas de Instagram, sus seguidores se enternecen ante la dulce mirada de las bebas.

Este martes 6 de agosto, la exhermanita decidió subir a la cuenta oficial de las pequeñas la reacción que tuvieron al comer comida por primera vez. Además, en la historia que publicó también detalló: “Primer menú: Puré de zapallo y de postre, manzana”.

Imagen reciente de Aimé y Laia.

Por su parte, el joven que participó en Gran Hermano 2022 también compartió el mismo video en su Instagram y escribió junto a las imágenes muy orgulloso: "La primera comida de mis amores. Me muero de amor".

En el video se puede ver como Daniela Celis y Thiago Medina se dividieron el trabajo y cada uno se encargaba de una de las bebas. Mientras tanto, Aimé y Laia se entretenían intentando comer con sus propias manos y disfrutaban de la atención de sus jóvenes padres.

La fuerte elección que tomó Thiago Medina junto a Daniela Celis tras el nacimiento de Aimé y Laia

La pareja que comenzó su relación en la casa más famosa del país decidió no tener más hijos tras la llegada de las gemelas. Pero eso no fue todo, ya que el joven también tomó la decisión de someterse a una vasectomía.

En una entrevista reciente, fue el mismo Thiago Medina quien explicó: "Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos. Igual, yo me voy a hacer la vasectomía en dos semanas, ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema. Es más, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada”.

J.C.C