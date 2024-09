Daniela Celis y Thiago Medina vivieron un emocionante momento con las gemelas. Los ex Gran Hermano disfrutaron del primer viaje familiar con Aime y Laia. A meses de formar su familia, y luego de que las bebas cumplieran los 7 meses, viajaron hasta San Pedro para conocer a los bisabuelos y pasar un gran fin de semana. Sin embargo, el camino fue más accidentado del que creía y se perdieron yendo a su destino.

Los detalles del viaje de Daniela Celis y Thiago Medina con las gemelas

En un video resumen que compartieron en Instagram, los padres de Aime y Laia mostraron su "mini mudanza". “¿Estamos listas? ¡Nos mudamos! Bueno, en realidad no, pero estamos haciendo una mini mudanza porque nos vamos a San Pedro”, le consultó Celis a las niñas. Para ello, prepararon el auto acorde a la seguridad de las bebas y emprendieron el viaje. Mostraron hermosos paisajes verdes, y eligieron un fantástico día soleado para dirigirse al destino.

Pero no todo sale como lo planearon. “Estamos en el campo, nos quedamos sin señal y no sabemos para donde ir. Estamos perdidos. Entramos en un camino sin salida. Encima, no puedo llamar a nadie para preguntarle”, contó Daniela en el video. Rápidamente, pudieron resolver el problema y llegaron a la deseada ciudad.

En el hogar, los esperaba una fabulosa fiesta de cumpleaños, con bailes, juegos al aire libre y charlas. Sin embargo, las protagonistas fueron Aime y Laia, ya que fueron presentadas a sus bisabuelos. “Estas dos bebitas son sus bisnietas, ¡miralas!”, indicó la influencer a sus familiares. La pareja mayor se enterneció, al igual que los seguidores. Además, conocieron a otras niñas y se llevaron estupendamente bien. “Ellas jugaron toda la tarde con su nueva amiguita, Martu”, relató la influencer, antes de que llegara el atardecer.

Cuando cayó la noche, Daniela y Thiago dejaron descansar a las bebas, y pasaron el rato con la familia. En la habitación y junto a un cálido hogar, la pareja se rio y disfruto de su momento, mientras Aime y Laia durmieron plácidamente. El día siguiente comenzó, y tomaron un paseo por los árboles, donde se conectaron con la naturaleza.

Finalmente, la familia Celis-Medina volvió a su casa, llenos de alegría y amor. Daniela y Thiago están orgullosos del crecimiento de sus bebas, tanto por su primer gateo como su comportamiento en eventos. Aime y Laia estan rodeadas de personas que las adoran, no solo por sus seguidores, sino por una familia que las aman con locura.

A.E