Desde perimetral a botón antipánico, los detalles de la denuncia contra L-Gante sobre violencia familiar

El escándalo vuelve a envolver a L-Gante, quien fue denunciado por su exnovia Dakota Gotth por violencia familiar. La modelo presentó la denuncia el jueves 23 de enero y declaró durante cinco horas en la Oficina de Violencia Doméstica, lo que derivó en medida preventivas urgente por parte de la justicia. Entre estas, se le otorgó un botón antipánico y custodia policial, mientras que al cantante se le impuso una restricción perimetral de 600 metros.

La denuncia contra L-Gante y las medidas de prevención

El jueves 23 de enero, Dakota Gotth presentó pruebas en la Justicia Civil, que dictó medidas inmediatas para protegerla. Según el fallo, las declaraciones de la modelo poseen “carácter de indicio vehemente” de que habría padecido situaciones de violencia. Aunque no trascendió detalles específicos de su testimonio, si se informó que, tras su ruptura con el cantante, recibió amenazas por redes sociales.

L-Gante y Dakota Gotth

La restricción impuesta a L-Gante le prohíbe acercarse a menos de 600 metros de la modelo, su hogar y su lugar de trabajo. Por su parte, las declaraciones de Dakota fueron procedidas por un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, donde relató episodios que vivió durante su relación con el cumbiero. La modelo aseguró que su preocupación comenzó durante su viaje a Mar del Plata, donde presenció comportamientos alarmantes por parte del músico.

“Estábamos en un after, el primero que hizo, era en una casa con todos sus amigos re dados vuelta, todos muy pasados, él (Elián) inclusive, yo le tuve que pedir que no tome más. Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando", explicó Gotth.

La modelo también expresó haber sentido miedo en esa situación: “Estaba en una casa rodeada de hombres, me sentí acosada, me miraban de una manera. Yo pensaba 'están todos re locos acá, a mí me llegan a agarrar dos de estos y me hacen lo que quieren y él está tan en una que no se va a dar ni cuenta', y yo no conocía a nadie ahí, estaba sola, me sentí desprotegida”.

L-Gante en medio de otro escándalo mediático

Mientras la denuncia de Dakota Gotth sacude los medios, L-Gante aparece públicamente vinculado a Wanda Nara, con quien compartirá un evento esta noche. La relación entre ambos ha sido foco de rumores y especulaciones en los últimos meses, lo que solo aumenta la atención mediática sobre el cantante.

Wanda Nara y L-Gante

Por el momento, L-Gante no ha hecho declaraciones publicaciones sobre la denuncia en su contra, sin embargo, el caso no solo pone en cuestión su conducta, sino que también reaviva el debate sobre la exposición mediática de los conflictos personales y su impacto en la justicia.

N.L