La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo un lujoso y romántico viaje por Europa y Asia. Como primera parada, recorrieron las calles de Milán, donde él tuvo que declarar en un juicio con Wanda Nara. Sin embargo, en los últimos días, decidieron visitar Turquía, y compartieron inéditas imágenes de sus momentos allí. Los seguidores de la actriz destacaron un cómodo abrigo que utilizó en el invierno y que se volverá tendencia en los próximos meses.

Desde Turquía, la China Suárez dejó en claro cuál será el abrigo tendencia de la temporada

La China Suárez está disfrutando unos espectaculares días en Turquía y Milán, gracias a que su nueva pareja, Mauro Icardi, debe cumplir ciertas responsabilidades. En primer lugar, viajaron a Italia ya que él debía declarar en un juicio contra Wanda Nara. Allí, compartieron románticas imágenes de los lugares que conocieron y los días que pasaron juntos. Sin embargo, llegó el momento del segundo destino, donde el futbolista pudo confirmar su regreso al club Galatasaray, con un posteo en redes sociales y charlas con sus representantes.

Mientras él se encargaba de cerrar los contratos, ella decidió recorrer las impactantes calles de Estambul. En el compilado de fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez destacó los mejores atuendos para soportar el invierno europeo. De esta manera, muchos fanáticos de la moda comenzaron a comprender cuáles serían las tendencias para la temporada que se acerca. Pero entre todos los looks, destacó un abrigo en particular que enamoró a todos.

En Estambul, la actriz lució un cómodo pantalón, corte Oxford, con unas zapatillas blancas y un gorro de lana gris. Sin embargo, como corona del look, decidió cubrirse del frío con una increíble campera total black de piel sintética. Con este look ideal para el invierno, se sacó varias fotos recorriendo distintos puntos turísticos y probando platos y tragos del lugar. Los seguidores no dudaron en halagar su elección de abrigo, que abrió la tendencia de la temporada 2025.

La China Suárez sigue mostrando su amor por la moda, mientras disfruta de unas románticas vacaciones con Mauro Icardi. La flamante pareja recibe diversos comentarios apoyándolos en su relación, como también en contra de su accionar con Wanda Nara. Sin embargo, esto no les impide mostrarse aún más enamorados y complementándose con increíbles looks y lujos que pueden darse en un viaje por Italia y Turquía.

