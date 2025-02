La reciente publicación de Mauro Icardi en Instagram, donde se lo ve junto a la China Suárez en Milán, generó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Las imágenes, que muestran a la pareja en actitud romántica frente a la icónica Catedral de Milán, lograron captar la atención de Wanda Nara quien rápidamente reaccionó.

Después de que el futbolista se mostrara con su nueva novia en una de las ciudades más emblemáticas para Wanda, ella decidió enseñar que su presente es muy especial.

La picante reacción de Wanda Nara al ver que Mauro Icardi llevó a la China Suárez a Milán

Mauro Icardi se mostró en Milán junto a la China Suárez, en el mismo sitio con el que se fotografió junto a Wanda Nara hace más de ocho años. Frente a esto, la empresaria decidió reaccionar de manera muy picante debido a la importancia que tenía la emblemática Piazza Duomo de la ciudad italiana en su pasada relación.

Después de publicaciones con lo que podría interpretarse como mensajes ocultos, la nueva imagen de Icardi con la China Suárez fue interpretada por muchos como una posible provocación hacia la madre de sus hijas.

Con un nuevo posteo que se prendió como una alarma para Wanda, decidió no permanecer en silencio. La conductora recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías que la muestran disfrutando de momentos más especiales junto a Elián "L-Gante" Valenzuela.

Se puede ver a la, recientemente reconciliada, pareja en un ambiente de complicidad y afecto, y parecen ser una respuesta directa a la publicación de su exmarido. Al mostrar su propio presente sentimental, Wanda decidió enviar un claro mensaje y es que está enfocada en su felicidad y en las nuevas etapas de su vida.

Esta no es la primera vez que las interacciones en redes sociales entre Wanda Nara y la China Suárez generan especulaciones, ya que ambas utilizan sus plataformas para compartir mensajes y fotografías que, según los seguidores, contienen indirectas dirigidas la una a la otra. Algunas de ellas fueron el amuleto o el anillo muy similar que compartirían.

Esta no fue la única provocación a la exesposa de Maxi López, sino que, además de la fotografía en la Catedral de Milán, Icardi publicó un mensaje en sus historias de Instagram que decía: "Espejito, espejito... no me respondas nada, espejito... Ya lo sé", acompañado de una imagen de la China Suárez mirándose al espejo.

Mientras que Mauro Icardi y la China Suárez muestran la supuesta consolidación de su relación, Wanda Nara demuestra, a través de sus publicaciones, que está enfocada en su propio bienestar y en construir nuevas memorias, dejando atrás todo lo que no suma a su vida.

MVB