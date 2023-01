El primer participante eliminado de la casa de Gran Hermano, Tomás Holder presenció un polémico episodio en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde fue demorado por efectivos policiales. El participante rosarino que tiene cierta notoriedad por su personaje de "tincho" en las redes sociales, pasó por la casa mas famosa del país, pero que al salir logró instalarse en los medios de comunicación y ser un personaje para el público.

El objetivo del influencer cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, era hacerse mas conocido, lo cierto es que en parte lo logró. donde pudo obtener contratos para presentaciones fuera del país, como en Uruguay, aunque su paso por Punta del Este no fue uno de los mejores cuando le negaron la presencia en la Bresh, una de las fiestas mas famosas a nivel mundial.

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano

Cuales fueron los motivos por los cuales detuvieron a Tomás Holder en Entre Rios

En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito quien retomó nuevamente a su actividad después de su paso por Punta del Este, dio la noticia de que el ex Gran Hermano fue detenido en Gualeguaychú.

"¿Se acuerdan de Holder? Fue a Uruguay, novia nueva que acá mostramos, después hizo varias escalas, cayó en Gualeguaychú y fue demorado por la policía. ¿Qué pasó con Holder?, pobre la madre que se enteró por nosotros, fue detenido por ruidos molestos", señaló el conductor.

Tomás Holder en el debate luego de ser eliminado de Gran Hermano

Además, agregó: "Bueno, como ven en las imágenes, la policía lo demoró y lo detuvo por ruidos molestos por ir con la música alta. Para que te detenga la policía por ruidos altos, tenés que estar haciendo mucho quilombo. Igual tampoco hay tanta policía por Holder".

Viviana Colmenero, es una ex participante y ganadora de Gran Hermano, se encuentra como panelista de LAM y cuestionó lo sucedido: "¿No será que esto es a raíz de su exposición, de su fama? Capaz que decir un político o un empresario no pasaba nada". Por su parte, quien dio una hipótesis de lo sucedido es Marixa Balli y dijo: "Capaz el horario, si fue a las cinco de la mañana los vecinos se enojaron".

Tomás Holder, primer eliminado de Gran Hermano

Para cerrar con el tema, Ángel de Brito dijo: "Estaba muy enojado con eso que conté de la Bresh, me escribió, me mandó un mensaje y me dijo 'no sean payasos, dejen de mentir, lo de discriminador es mentira' . Esta es la farándula nueva que tenemos, la que dura un mes. No son mentiras, son cosas que él subió a las redes con un personaje".