Tomás Holder se enfureció con su ex novia y la expuso en redes

Tomás Holder parecía estar muy enamorado de Paula Baldi, su ex novia, cuando entró a la casa de Gran Hermano. Sin embargo, parece que el amor se acabó y Holder la expuso en redes sociales.

Luego de idas y venidas en donde ambos aclaraban que seguían de novios, la pareja finalmente confirmó su ruptura. En el día de ayer, el tiktoker no se contuvo y le tiró indirectas a Paula a través de su Instagram. "Te quedaste con 50.000 seguidores. Te di una vida que nunca pensaste...", le escribió Tomás a su ex a vista de todo el público.

La noticia tomó a todos por sorpresa, luego de que Tomás Holder se tatuara en referencia a ella y aseguraran reiteradas veces que quería ser el padre de sus hijos. Sin embargo, Holder fue contundente con las indirectas y, a pesar de no recibir respuesta pública por parte de Paula, volvió a escribir: "Por no querer dejar gente atrás en tu pasado, te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada".

La relación entre Paula Baldi y Tomás Holder dio mucho de qué hablar durante la primera semana se Gran Hermano, antes de que Tomás sea el primer eliminado de la casa, ya que el ex participante no paraba de mostrar una foto que tenía junto a ella y decirle a Santiago del Moro que Paula era el amor de su vida.

Las indirectas que Tomás Holder le dedicó a su ex

Pero al parecer, Paula Baldi no tuvo tiempo de encajar en la familia de Tomás Holder. La ex novia conoció a su ex suegra en los estudios de Gran Hermano, el mismo día de la eliminación de Holder. Incluso, la madre de Tomás contó que no tenía buena relación con Paula y aseguró que manipulaba a su hijo.

¿Existe un Romance entre Tomás Holder y Martina de Gran Hermano?

Aunque muchos fanáticos de Holder creen que la separación con Paula es simplemente una estrategia mediática para obtener más fama, otros sostienen que Tomás pasó la página y ahora se encuentra saliendo con Martina Stewart, la segunda eliminada de Gran Hermano. Los ex participante se muestran juntos en redes sociales y se dedican frases como "Te quiero".