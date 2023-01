Tomás Holder compartió una foto de su nueva novia

Parece ser que Tomás Holder ya superó a Paula Balbi, su ex novia con quien mantuvo una relación hasta diciembre del 2022. Sin embargo, el influencer y ex participante del famoso reality Gran Hermano, ya se encuentra enamorado nuevamente, esta vez de la modelo Camila Mallo.

En una story de Instagram, Holder compartió una foto de la modelo mientras cenaban en Punta Del Este, lugar donde están vacacionando actualmente y Tomás está haciendo presentaciones en vivo. Camila no se quedó atrás y compartió también el momento que estaban disfrutando juntos.

El influencer compartió una foto cenando con la modelo en redes

Camila Mallo también compartió con sus seguidores la romántica cena con el ex Gran Hermano

El fin de la relación entre Paula Balbi y Tomás

La mamá del ex hermanito, Gisela Gordillo, anunció a fines de diciembre que su hijo se había separado de Paula Balbi. La noticia sorprendió entre los usuarios de internet, dado que se lo notaba al influencer muy enamorado ya que incluso había llevado una foto suya a la casa de Gran Hermano. Hace unos días, Holder rompió el silencio y afirmó: “Mi ex y yo llegamos a un momento de la relación que ya no daba para más. La convivencia se volvió insoportable. También teníamos problemas con las redes y de desconfianza de ambas partes. Así que decidimos que lo mejor era distanciarnos”.