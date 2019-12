Diego Maradona y Claudia Villafañe juntos por Gianinna

Diego Maradona (59) y Claudia Villafañe (59) se encontraron y compartieron un momento en familia como en los viejos tiempos. Es que tanto el reconocido jugador como su ex pareja asistieron a la inauguración de la nueva colección de accesorios de Gianinna Maradona (30) y disfrutaron de los logros de su hija.

Dalma Maradona (32) también cautivó con su presencia ya que dio un mini show en el evento familiar. Así es, la madre de Roma sorprendió a los invitados al interpretar algunas de las canciones favoritas de la protagonista y no dudó en lucir algunos de los diseños de su hermana.

"Fui extremadamente feliz. La sopresa de tener ahí a mi papá fue maravillosa. Mi hermana cantó y entre sus canciones me cantó ELLA, lloré sin consuelo. Hace tres noches que me voy a dormir feliz de poder abrazar a la gente que amo. Se trata de compartir no? Yo les comparto todo mi amor! Ojalá les guste y disfruten mucho esta cápsula que significa mucho para mi!", escribió la morocha en sus redes agradecimiento.