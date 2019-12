La reacción de Pampita cuando le pidieron que compare a García Moritán con sus ex

Pampita y Roberto García Moritán llegaron de su luna de miel el lunes y comenzaron una nueva etapa de su vida. En el lanzamiento de su colección cápsula de muebles, de la línea Fontenla, la modelo abrió su corazón y habló de esta especial etapa.

En diálogo con Intrusos, Carolina contó el particular pedido que le hizo a su hija un 8 de febrero. "Fue un pedido y no sabía si iba a hacerse realidad. Tenía ganas de tener un compañero de vida, de llegar de trabajar y tener con quién charlar", dijo.

"¿Qué tiene él que no tuvieron tus demás parejas?", le consultó el movilero del programa. "No me gusta entrar en comparaciones. Me gusta que tiene mis mismos sueños, que me cuida, que me dejar ser en mi profesión, me da mucha libertad", disparó.

