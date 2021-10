Diego Ramos reveló detalles del romance de Sabrina Rojas y Tucu López: "Los veo re enganchados, se necesitan"

Diego Ramos es una de las figuras de “Sex”, obra que comparte con el Tucu López de quien se convirtió en un gran amigo. En diálogo con “Agarrate Catalina” en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor reveló detalles del romance del periodista con Sabrina Rojas y aseguró que fue él una suerte de celestina de la relación.

"Yo voy con el Tucu por todos lados en la obra. Nos metemos entre la gente, con protocolo, con barbijo, y en un momento voy con Tucu para arriba. Yo le llevo gente, chicas o qué se yo, para que le pongan aceite en el cuerpo. Ahí estaba Sabrina y, obviamente, le llevé a Sabrina", dijo.

Sobre el momento, añadió: "Yo dije 'puede pasar cualquier cosa con estos dos bombazos'. Estaban los dos con barbijo, pero se miraban con los ojitos. Fue muy lindo. Yo a Sabrina la conozco desde hace años y, más allá de lo bomba que es, sé la persona que es. Y el Tucu es un amor”.

La jugada de Diego Ramos terminó con el ex de Jimena Barón y la ex de Luciano Castro juntos y celebrando los primeros meses de amor. "Yo los veo re enganchados a los dos, pero desde un lado bueno, de que se necesitan, que se están conociendo", agregó.

"Están en ese lado sano de querer conocer todo de la otra persona, que les gusta todo, que se divierten, pero que también tienen sus momentos, no es que están pegoteados 100 por ciento... Se están conociendo de una manera adolescentemente adulta", concluyó.

Cuáles son los motivos por los que Sabrina Rojas decidió blanquear su romance con el Tucu

Días atrás, Sabrina Rojas compartió la primera foto en redes sociales junto al Tucu López. Esta imagen se subió días después de que la actriz hiciera mención a este romance como "algo ocasional".

Sin embargo, en LAM revelaron los verdaderos motivos por los que Sabrina decidió blanquear el amorío en redes. "Es todo muy raro eso, ayer ella grababa historias de su hija estudiando con Luciano y me choca porque ella estaba muerta con él, fue todo muy rápido", dijo Yanina Latorre en el programa de El Trece.

La primera foto oficial de Sabrina Rojas y el Tucu López.

Luego, la panelista dio a entender que Castro también está en pareja. “¿De la novia de él no vamos a hablar nunca?”, tiró Yanina y Ángel de Brito reveló detalles sobre la interna entre la ex pareja. “Averigüen, yo no lo sé al nombre sino lo diría. Están desde antes. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso”, disparó.