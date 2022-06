Shakira y Gerard Piqué son ahora el centró de la prensa internacional por su inesperada separación. Se han tejido varias teorías al respecto y ahora sale a la luz una información inédita, que involucra al hermano mayor de la colombiana en medio del quiebre.

El periodista español, Javier de Hoyos, habló con Flor de la V y prendió el ventilador, según el periodista, Shakira y Piqué se habrían separado hace tres meses por varias infidelidades del futbolista. “Están diciendo que al parecer no habría solamente una chica con la que Piqué podría haber sido infiel a Shakira, sino que hay más”, agregó.

Doble traición para Shakira, afirman que su hermano fue cómplice de Gerard Piqué.

Pero eso no fue todo, el colega apuntó en contra de uno de los hermanos de la cantante: “Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente. Algunos apuntan a que esto podría venir de mucho antes, imaginen de lo que estamos hablando”.

Si bien Javier de Hoyos no dio el nombre del hermano que sabía desde hace tres años estas infidelidades, podría tratarse de Tonino Mebarak, su hermano mayor y jefe de seguridad de la cantante, que la ha acompañado desde sus inicios.

“Lo que el entorno de Piqué está queriendo decir es que desde hace tres meses Piqué está queriendo romper la relación con Shakira, porque está muy desilusionado con ella. Esto es lo que él quiere que se transmita a la prensa”, comentó el periodista.

Las contundentes frases de “Te Felicito” que hablan de la posible infidelidad de Pique a Shakira

Con la escandalosa separación de Shakira y Piqué, se le ha hecho zoom a su más reciente tema con el cantante Rauw Alejandro. Esta canción podría haber anunciado de manera subliminal las infidelidades de las que es acusado el barcelonés.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso”, dice la entrada de la canción.

De ser cierto que, “Te Felicito” es un tema inspirado en las acciones del exmarido de Shakira, todo indicaría que él le habría pedido perdón. “No me digas que lo sientes Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto”.

Por ahora, Shakira y Gerard Piqué solo se limitaron a dar el comunicado oficial de su separación y pidieron respeto por el proceso que están pasando, para que sus hijos no se vayan a ver más afectados.