Martín Redrado y Lulú Sanguinetti confirmaron su boda. La primera en hacerlo fue Sanguinetti, en un posteo en el que se refirió a Redrado como su futuro marido. En vivo de Socios del Espectáculo, Mariana Brey afirmó que el propio empresario le confirmó la boda.

“Estamos en eso, estamos en planes de casamiento”, expresó la panelista en vivo, sobre la palabra de Redrado . Ya la noticia se había dado hace unas semanas, pero solo se hablaba de rumores, ahora la noticia está confirmada.

“Él contesta poco y nada, pero le consulté por sí o por no sobre la boda y me dijo que si bien no quería hablar de nada referido a Luciana, me confirmó el casamiento”, remarcó la panelista.

Dónde y cuándo se casará Martín Redrado con Lulú Sanguinetti.

¿Cuándo y dónde será la boda? Yanina Latorre dio algunos detalles muy precisos sobre la boda entre Redrado y Sanguinetti, la cual parece que será por todo lo alto y a niveles internacionales.

“Se casa Martín Redrado y Lulú Sanguinetti. 18, 19 y 20 de junio, están todos invitados. ¡Están felices!”, remarcó la panelista de LAM. La boda contará con unos 200 invitados.

“Ya hay invitaciones. No las terminaron de entregar porque es todo muy internacional. La gente que invitan está en diversos países del mundo”, comentó Yanina Latorre. La angelita agregó que las invitaciones se enviarán de manera física a todos los invitados, “Es todo impecable”.

“Lulú estuvo en París, en el verano, allí visitó a la hija de Redrado y estuvo buscando su vestido ahí”, comentó Yanina. La boda tendrá lugar en El Lago de Como. Debido al trabajo, el hijo de Redrado, que vive en Estados Unidos, no podrá asistir a la boda.

La novia de Martín Redrado habló en medio de la polémica

Lulú Sanguinetti habló en medio del escándalo entre Redrado y Luciana Salazar. La empresaria respondió a un posteo que el programa Socios del Espectáculo hizo en Instagram, sobre unos audios donde Salazar y Redrado discuten.

“¡Qué ridícula! ¿Pelea de mujeres? Jamás me pelearía porque no la conozco ni quiero hacerlo. Acá la única que está haciendo papelones es ella, haciendo este circo, intentando lastimar como lo hace siempre a quien fue su expareja y hoy es mi futuro marido”, Ahí confirmó Lulú Sanguinetti el matrimonio con Martín Redrado y le respondió a Luciana Salazar.