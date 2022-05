Martín Redrado habló sobre ser el papá de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Desde hace algunas semanas que Luciana Salazar puso en el ojo de la tormenta nuevamente a Martín Redrado. Entre otras cosas, aseguró que tiene 'mucho para contar' y que el economista va a tener que 'cumplir con todo lo que él prometió y se merece'.

En el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, 'Socios del espectáculo', fueron a buscar el testimonio del ex de Luli, quien por primera vez se refirió a los rumores que indican que sería el padre de Matilda Salazar.



"Lo quiero decir con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento una decisión que Luciana tomó y que yo respeté y apoyé mientras fuimos pareja pero eso se terminó hace 4 años. Tomé compromisos como pareja, ya no lo somos y no tengo nada más que hacer más allá de los compromisos que ya cumplí y que fueron muchos", disparó de forma contundente el economista.

"No quiero alimentar más una fantasía que realmente no le hace bien a nadie: ni a nuestras familias ni a los involucrados. Estoy dispuesto a responder todas las preguntas pero no soy el padre de Matilda", sentenció.



Luego, se refirió a las acciones legales que en teoría le estaría por iniciar Luciana Salazar. "Soy un ciudadano que siempre estuvo y está a disposición de la Justicia. Hoy digo que tuvimos una relación importante pero cuando las historias se terminan, cada uno hace el duelo como puede. Respeto su manera de hacer el duelo pero hasta acá llegué", cerró.

Por qué Martín Redrado se hizo cargo de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Ana Rosenfeld se refirió en LAM al “famoso” acuerdo que Martín Redrado tiene con Luciana Salazar para cuidar y proteger a su hija Matilda: “El señor Redrado quería proteger a Matilda por un proyecto en su momento y como no lo pudo cumplir, él tomó la decisión de ayudarla a Luciana a que Matilda venga al mundo”.

Asimismo, Ana sostuvo que él “no es el padre de la niña”. Fue entonces que otra de las panelistas comentó “Entonces es un padre de corazón”, a lo que Ana respondió: “Pero no es lo mismo”, dejando entrever que no es biológicamente, pero que la mantiene.