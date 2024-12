El mundo de la moda tiene grandes influencias y modelos a seguir. Muchas de ellas comparten sus nuevos outfits por sus cuentas de Instagram y se ganan los halagos de sus seguidores, mientras que otras están en el mundo fashionista desde muy jovenes. Pampita y Nicole Neumann son dos de las modelos más seguidas por todos, gracias a su gran estilo para vestir y su belleza única. En las últimas horas, compartieron en sus historias un look total white que dio dos buenas ideas para el verano.

Tanto Carolina Ardohaín como Nicole Neumann logra hacerle juicio a la moda y mostrar distintos looks especiales para el verano. Ambas ya habían impuesto un poco de su estilo, cuando se encontraron en la final del Abierto Argentino de Polo, en Palermo. Sin embargo, no fue suficiente para marcar las tendencias de la temporada. Por eso, las modelos decidieron hacer un duelo de looks total white y mostrar diferentes formas de pasar el verano.

Por un lado, Pampita presentó un vestido tejido a mano ideal para la playa. Con un corte recto hasta los talones y finas tiras, el outfit le da la comodidad y frescura que se necesita para estar bajo el sol y frente al mar. La conductora decidió acompañarlo de sus clásicos e infaltables lentes de sol, y unas zapatillas cancheras de un color celeste. Finalmente, se dejó el pelo mojado para mostrar cómo luciría en un ambiente veraniego.

Sin embargo, los amantes de la moda no se quedaron solo con eso, ya que Nicole Neumann no se quedó atrás y mostró otra forma de vestir el blanco. En diferencia con Pampita, la modelo decidió mostrar un look ideal para reuniones al aire libre. Un vestido ceñido al cuerpo por sobre la rodilla era acompañado de una campera de jean, con pequeños detalles en piedras plateadas. Para mantener la elegancia, lo acompañó de una cartera negra con dorado y unas sandalias sin tacón del mismo color.

Pampita y Nicole Neumann complementan sus looks en medio de un duelo. Si bien una marcó un estilo más playero y la otra formal, ambos pueden ser usados por sus seguidores que las acompañan en todas sus elecciones fashionistas. Ambas modelos se ganaron el amor del público con el correr de los años, y continúan mostrando que son las mejores para elegir un buen atuendo de moda. Sin dudarlo, los usuarios en redes sociales las observan y halagan sus elecciones.

