El pasado domingo 15 de diciembre, Barby Franco y Fernando Burlando le hicieron un especial y mágico festejo a Sarah Burlando. La pequeña niña celebró sus 2 años, junto a grandes celebridades como Sol Pérez, Luciana Salazar, Matilda Salazar y Floppy Tesouro. Entre las invitadas, se encontraba, además, Ana García Moritán; pero llamó la atención la notable ausencia de Pampita. Esta no es la primera vez que ocurre en un evento de al hija del abogado, y por eso la modelo dio una explicación.

Barby Franco y Sarah Burlando, Pampita y Ana García Moritán

¿Por qué Pampita fue la gran ausente en la fiesta de cumpleaños de Sarah Burlando?

Sarah Burlando celebró sus dos años de vida en el Palacio Sans Souci, con una extraordinaria fiesta estilo "bosque encantado". El evento estuvo lleno de increíbles decoraciones, atracciones para niños y adultos, delicias dulces con el formato de distintas plantas mágicas, una decoración digna de película de Disney, colores pasteles y una rueda de la fortuna como atractivo central. CARAS estuvo presente en el evento y mostró inéditas imágenes del mismo. Con un look elegante pero infantil, Sarah modeló para las cámaras junto a sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando.

Barby Franco, Sarah y Fernando Burlando

La fiesta fue todo un éxito, con la compañía de varias celebridades. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Carolina 'Pampita' Ardohaín. Ana García Moritán apareció en la celebración, en los brazos de su papá, Roberto. La niña lució un sofisticado vestido blanco, el cual tenía volados en las mangas, y cerró el look con unos zapatos negros abiertos en la parte superior. Por su parte, el político vistió un look más oscuro, marcado por una camisa azul y unos pantalones negros.

Anita y Roberto García Moritán

Sin dudar, muchos consultaron por la presencia de Pampita y las razones por las que no estuvo presente. Rápidamente, se resolvió el misterio, ya que ella lo compartió en sus redes sociales. Carolina Ardohaín ya viene posteando distintas imágenes en la playa y luciendo increíbles looks para el verano. Debido a que se le juntaron los días, la modelo le avisó a su amiga Barby que no podría asistir al evento ya que se encuentra de viaje por motivos profesionales.

Pampita

Esta no es la primera vez que Pampita se pierde de un evento de los Burlando. El año pasado, durante el bautismo de la beba, no pudo llegar a tiempo. Esto ocurrió debido al temporal que afectó a gran parte del país; el avión no pudo salir y la modelo quedó demorada en Catamarca. Su hermano Guillermo Ardohaín fue quien la reemplazó y ocupó su lugar en la ceremonia. A pesar de ello, sí pudo estar presente en el momento de la torta, para cantarle el cumpleaños a Sarah; cosa que no ocurrió este año.

A.E