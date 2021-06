Durísimo chat de la ex del novio de Nicole Neumann: "Estuvo conmigo un día antes"

Nicole Neumann y el piloto José Manuel Urcera pasaron un fogoso fin de semana en la Patagonia argentina que se vio empañado cuando la top se tuvo que enfrentar con un escándalo dado que la ex de José, la habría encarado furiosamente en un supermercado.

Micaela, tal el nombre de la chica que había sido novia del piloto, mandó un WhatsApp a Intrusos donde dejó muy mal parada a la modelo.

José Manuel Urcera, el nuevo amor de Nicole Neumann.

Fue Marcela Baños quien en el segmento de "Los Escandalones", en la segunda edición de programa leyó el mensaje que le mandó Micaela: "Hola Marcela. Soy Micaela. Sé que hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta", comenzó su descargo.

"Yo no insulté a nadie. Simplemente le pregunté a mi ex novio si le había comentado a la señora con la que está saliendo, que nos vimos un día antes de que llegue. Nada más", agregó la ex de Urcera.

Nicole Neumann viajó el fin de semana a la Patagonia para conocer a sus suegros.

Se repite la historia: Nicole Neumann y sus inicios con Cubero: la palabra de la ex del futbolista

Algo similar a esta historia sucedió hace ya un tiempo cuando Nicole Neumann comenzó su relación con Fabián Cubero.

En ese momento, él estaba de novio y la chica llamada Sofia Martín los descubrió cuando la rubia ingresaba al departamento de Fabián, camuflada.

Los años pasaron y, como dice la leyenda, la venganza es un plato que se come frío. Al enterarse de la separación su ex, la ex novia de Poroto, Sofía, reapareció en las redes ante la insistencia del periodismo por conocer su opinión.

"Siento que quieren mi opinión de cómo la vida se da vuelta y cobra venganza, que elabore algún discurso sobre el Karma o arme una teoría elocuente de dónde se habrán metido tantas risitas y la purpurina para seguir engordando la historia con más y nuevos comentarios, opiniones, likes y minutos al aire…pero lejos de todo eso pienso que hay tres nenas chiquitas en el medio de todo este show y una familia amorosa a la que supe querer mucho", dijo la joven en ese momento.

"Les deseo la fortaleza para pasar lo mejor posible una situación dolorosa que en pantalla se ve mucho mas triste aún. Si tienen que pedir la palabra de alguien, que sea la de los protagonistas, que en definitiva trabajan para hacer su vida un asunto mediático. Yo sólo puedo decir una cosa: Tranquilo Fabián, que el tiempo lo cura todo…"