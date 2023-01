El reality show “El Hotel de los Famosos 2” sigue generando polémica, ahora se sumó la pelea que hubo entre la dominicana Mimi Alvarado, la primera eliminada del programa y la cantante Érica García. El drama comenzó cuando la cantante comenzó a tener problemas de salud y acusó a la pareja de El Tirri de haberle hecho brujería en el programa.

La dominicana Mimi Alvarado, fue la primera eliminada del programa cuando se enfrentó en la H con la cantante, siendo este el motivo por el cual ella se vengó, según lo dicho por la cantante en una polémica ida y vuelta. Todo comenzó cuando la Érica García encaró a Mimi y dijo: “Yo no creo en las brujerías, pero si me las empiezan a hacer y empiezan a ocurrir, me voy a tener que parar más fuerte.”

Erica García en "El Hotel de los Famosos"

Mimi sorprendida ante la fuerte acusación le respondió: “Pero, ¿Cómo te lo voy a hacer?, ¿mentalmente? Cualquier cosa lo que estás diciendo. Yo no tengo esa mala onda”. La cantante quien buscaba llegar a la verdad le dijo: “No debo ser la primera persona a la que le hiciste un trabajo. Esto ya no es joda y el ahogo ya no es joda. Y que haya ocurrido justamente con vos, que te gané la H de una forma tan justa y tan bien."

El fuerte cruce que terminó muy mal

En un momento, Mimi se cansó de semejante acusación y le dijo a la cantante que debía internarse en un manicomio: Lo que tú necesitas es internarte en un manicomio y ver qué haces contigo. Me parece una locura lo que me estás diciendo. ¿A ti te evaluaron psicológicamente?"

Mimi Alvarado

Furiosa Erica le respondió: Lo que acabás de decir, para la gente que tiene problemas con la salud mental, es muy grave porque vos no podés diagnosticar a alguien.

Mimi busco defender su nombre y su moral hasta el final: Tú a mí no me conoces, así que ten mucho cuidado porque la única maldita bruja que hay aquí eres tú. La única aura oscura que hay aquí eres tú”. La discusión finalizo cuando la cantante le paró el carro por los gritos: No me grites, estás haciendo un papel horrible.

