La ex Gran Hermano Marian Farjat es una de las participantes en la segunda temporada en “El Hotel de los Famosos” y que ya tiene novio, nada mas y nada menos que el actor Federico Barón. Con el correr de los días, la situación se salió de control porque buscan robarle a su galán. Quién estaría rondando en aguas ajenas sería Érica García. Todo esto comenzó cuando una madrugada el actor se encontraba en el living del hotel y la cantante se acercó con un problema de salud e interrumpe.

Como si fuera poco, Rocío Marengo se puso del lado de la cantante cuando anteriormente habló barbaridades de la misma. "Cada panqueque bolu.... Rocío la odiaba a Érica, me llenó la cabeza toda la semana hablándome pésimo de Érica y ahora la defiende, se hace la mejor amiga. Cuando yo cometo un error, me hago cargo, pido perdón. Es verdad, abrí la puerta a la madrugada como ochenta veces" expresó muy enfurecida la ex de Brian Lanzelotta.

Marian Farjat y Federico Barón

Que dijo Federico Barón de este disturbio

El hermano de Jimena Barón no entendía lo sucedido y lo que preguntó: "¿Rocío se enojó con vos porque abríamos mucho la puerta ayer?". "Y Juanma también. Encima Érica va a hacer todo un puter...". A esto se le sumó el hermano de Majo Martino y agregó: "Y si entraste hablando, y haciendo ruido como si fuesen las diez de la noche. Érica tuvo un problema, no lo hizo a propósito", dijo Juanma Martino.

Erica Garcia

La ex gran hermano no se quedó callada y manifestó: "Siento que Érica exagera y lo hace para provocarme. Dejame que te explique esto, está jugando la piba, y está jugando bien. Ella quiere armar lío, se quiere colgar de mí, me pelea y yo no me voy a sumar. A todo esto, el primer día le conté algo y al otro día me dice, 'acá hay que tener cuidado con las cosas que uno cuenta, porque te pueden jugar en tu contra'".

Para finalizar con esta discordia (al menos por ahora) Juanma agregó: "Si quiere jugar, juega de día, no se va a comer el sueño ella. Me parece que estás exagerando".

JM