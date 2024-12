Desde hace seis meses que el reportero y escritor de amplia trayectoria, Jorge Lanata, está internado y luchando por su vida, pero mientras tanto se da una serie de intercambios entre Elba Marcovecchio, su actual pareja, sus hijas y los empleados que trabajan para él desde hace tiempo.

En este caso, Facundo Casanova, quien se encarga de monitorear las cámaras del hogar del conductor de "Periodismo para todos", recientemente se expresó públicamente tras la aparición de unas grabaciones controversiales.

Habló el asistente personal de Jorge Lanata

Jorge Lanata es alguien que elige confiar en las personas y suele delegar diferentes cuestiones que hacen a su vida cotidiana como, por ejemplo, las cámaras de la casa que tiene en su haber en Buenos Aires. Desde que el periodista está internado, siendo trasladado e intervenido quirúrgicamente en distintas ocasiones, Elba Marcovecchio, sus hijas y también sus empleados, tienen algunos choques que llegan a los medios.

En este contexto, una de las manos derechas del padre de Bárbara y Lola Lanata habló luego de dejar expuesta a la abogada que habría sacado elementos de la vivienda. Reveló cuestiones relacionadas a la suspensión laboral impuesta por la compañera de vida del escritor y cómo lo vio en las ocasiones que pudo visitarlo en el Hospital Italiano.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

"Vengo a acompañarlo en todo esto. Vengo a las 6 de la tarde, dependiendo de quien venga, nos vamos turnando... Jorge tiene momentos en los que está muy lúcido y tiene otros días malos. Ahora, por ejemplo, tiene algunas lastimaduras en la espalda, que es eso lo que le provocó algunas líneas de fiebre y por eso no pudieron trasladarlo a la Santa Catalina (la clínica de rehabilitación)", comentó Facundo Casanova en diálogo con "Socios del Espectáculo".

Este hombre es el chofer y descendiente de una de las mujeres en la que más confía Jorge Lanata, como lo es Alejandra Mendoza. Es por eso que tiene un gran cariño y aprecia mucho a alguien que podría considerarse familia. "Jorge en mi vida es mi jefe y, para mí es muy importante. Yo lo aprecio muchísimo y para mí es un amigo. Mi mamá trabaja hace 25 años con él, desde 1999. Y yo, desde ahí, lo conozco. Toda la vida tuvo a sus personas de confianza y no las mueve por nada. Es muy raro que Jorge mueva a alguien". soltó.

Jorge Lanata y Facundo Casanova.

Fue más allá y continuó contando algunas decisiones que habría tomado Elba Marcovecchio sobre el control de las finanzas del conductor radial y los apercibimientos que recibieron varios compañeros de él. "Cuando me movieron de mi fuente de trabajo fue horrible, horrible... No me lo esperaba porque, aparte, me conocen. Si Jorge estuviese consciente no le gustaría, estoy ciento por ciento seguro", contó. Y agregó: "Yo nunca dejé de trabajar. Las hijas de Jorge, de ninguna manera, quieren que me saquen a mí ni a los otros empleados de él que suspendieron".

"Me suspendieron a mí, a la empleada Francisca que está como hace 20 años y a mi madre. A mí me destrataron. Yo no le hice ninguna cama a nadie, sólo me estaba cuidando y cuidando a Jorge, nada más. Yo soy el que controla las cámaras tanto de Buenos Aires como las de Uruguay. Cuando vi las imágenes avisé porque también me compromete a mí como empleado. Cuando Jorge salga nos va a putear a todos", concluyó diciendo en relación a lo que sucedió con algunas sanciones que aparentemente impuso Elba Marcovecchio, pareja de Jorge Lanata.

BL