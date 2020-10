El conmovedor mensaje de China Suárez por los tres meses de Amancio: \"Me robó completamente el corazón\"

A pocos meses de haberse convertido en madre por tercera vez, La China Suárez celebra la llegada de Amancio a este mundo, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

A tres meses de su nacimiento, la actriz quiso dedicarle un sentido mensaje a su bebé. "Felices tres meses a quien llegó a terminar de robarme completamente el corazón. Te amo, mi Amancio", expresó China junto a una tierna foto.

Además, si deslizamos a la derecha, también podemos ver un dulce video en el que se ve al bebé, muy hermoso, reaccionando a las palabras de su mamá, quien le habla con ternura.

Hace unos días las actriz de 28 años aseguró: "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio. Me pareció importante recalcarle a Edu Weis (el fotógrafo a cargo de la sesión) que no me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo", expresó en su feed de Instagram donde se mostró en bikini.