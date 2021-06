El conmovedor mensaje sobre el ELA de Esteban Bullrich: "La vida es hoy"

Avanza a paso lento pero decidido. Le cuesta, y mucho, pero no lo hace notar. Sonríe y se muestra confiado, porque para él nada es imposible. Así, se dejó ver Esteban Bullrich en un conmovedor reportaje con Telenoche que hizo emocionar a todos, incluida Luciana Geuna que no pudo contener las lágrimas en varios pasajes de la entrevista.

"Todavía no tengo claro qué quiere Dios de mí", dijo Esteban Bullrich, a en abril quien le diagnosticaron con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) una enfermedad degenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla.

“No sirve pensar en la muerte", aseguró quien hoy se centra en las cosas que le producen alegría de estar vivo: "La vida es hoy".

Esteban Bullrich es un hombre de fe, como lo demostró al inicio de la entrevista. A pesar de su creencia, confiesa que al principio sintió bronca y enojo ante el diagnóstico y que solo se preguntaba por qué tenía que transitar la enfermedad. “Hoy tengo la gracia de poder discernir esta alegría de disfrutar el hoy, mañana no sé. Hoy estoy acá, estoy presente. Estoy acá hablando con ustedes. Eso es lo que vale. Estoy en paz con Dios también. Todavía no tengo en claro que quiere de mí. No sé si lo voy a saber algún día. Los primeros días me preguntaba ¿por qué, por qué? Pero después cambié ¿para qué?, ¿para qué?.”

Esteban Bullrich, que no dejará de trabajar, confesó que su legado son sus hijos y que por ellos seguirá luchando por un país mejor.

Al finalizar el emotivo testimonio, el Senador dejó un reflexión: "San Agustín decía: ‘planificá como si fueras a vivir cien años, pero viví como si te fueras a morir mañana’. Ahí está el secreto de la vida. La verdad es que no sabemos cuándo nos va a tocar ese destino. Nadie sabe”, resumió.

Esteban Bullrich donará su sueldo de Senador a los pacientes con ELA

Tras el anunció del incremento del 40% de los sueldos del Congreso, Bullrich anunció en un comunicado que donará ese monto a la compra de medicamentos para pacientes con ELA.

“Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos”, dijo.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) afecta a una de cada 100 mil personas. Aún no hay cura, sólo tratamiento para controlar los síntomas.

El físico británico Stephen Hawking, que murió en 2018, padeció ELA.