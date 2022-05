El curioso video de Benjamín Vicuña tras el reclamo de la China Suárez en redes

La China Suárez prendió el ventilador e hizo un picante comentario en Twitter que fue directamente para Benjamín Vicuña.

Cuando en LAM la cuestionaron por salir y pasar la noche con Rusherking, la actriz de 30 años hizo un fuerte descargo en la plataforma para quienes la cuestionan por cómo cuida a sus tres hijos, Amancio, Magnolia y Rufina.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", tiró la China Suárez en referencia al viaje que realizó su ex junto a Eli Sulichin al Caribe y Miami.

La China Suárez hizo un descargo con respecto a la maternidad

Lo cierto es que, después de este reclamo público, Benjamín Vicuña subió un curioso video en su regreso a Buenos Aires. En las imágenes, el artista se mostró viajando camino a su casa y mostró una imagen de primer plano en el que se muerde el labio inferior.

En relación a este viaje, Luli Fernández aseguró que el actor efectivamente viajó por trabajo. "Volvió anoche (martes) de Miami, donde se había ido con Eli Sulichin. Ella pone 'trabajo' porque vimos fotos de descanso, disfrute, que también el señor está en todo su derecho de hacerlo", contó la panelista en Socios del espectáculo.

"En Miami él tuvo una reunión de trabajo, él tiene un socio allá. No es que fue solo a descansar. Está claro que mezcló trabajo con disfrute", agregó.

Por qué Benjamín Vicuña se enojó con la China Suárez

En medio de la polémica con la China Suárez, Yanina Latorre contó en LAM por qué Benjamín Vicuña se habría enojado con ella.

La panelista hizo un comentario sobre uno de los motivos de su nueva pelea. De acuerdo a la "angelita" la China Suárez habría decidido alquilar un departamento en Palermo, Capital Federal, y esto no lo convencería demasiado al papá de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Más allá de que la artista se ocupó de armar la casa de sus sueños, luego se dio a conocer a principios de abril que no veía la hora de mudarse de ahí. Según "Socios del Espectáculo", "ladrones intentaron entrar a robar. Ella se fue a dormir a un hotel con sus hijos y afirman que se quiere mudar lo antes posible". Está claro que la China Suárez tenía miedo de volver a pasar por una situación similar.