El desgarrador mensaje de Millie Bobby Brown tras la muerte de su abuela

Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things y Enola Holmes, atraviesa un momento muy difícil tras la muerte de su abuela.

La joven actriz compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en donde se despidió de su familiar y además reveló los detalles más tiernos de su infancia junto a ella.

"No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que señalar. La pérdida es algo tan complejo y paso por momentos en los que no puedo dejar de llorar y luego me río de todos los recuerdos, luego me siento en silencio y trato de comprender lo que pasó", comenzó en el extenso texto que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El posteo está acompañado de un video en blanco y negro en el que se la ve a ella junto a su abuelita. "El Alzheimer es malo. Es cruel. Quitar la capacidad de alguien para recordar (...) Es tan difícil sentarse allí y mirar. Siempre seré tu Millie moos. Espero que me cuides y me protejas como lo hacías cuando era pequeña", agregó.

“Te voy a agradecer todos los días por las risas y los recuerdos que me diste a lo largo de mi vida hasta ahora. Toda mi vida ha sido increíble y he disfrutado muchos aspectos de ella”, se despidió Millie quien en la carta confesó que su despedida fue amarga, ya que por el coronavirus debió hacerlo a través de una videollamada mientras le cantaba a su abuela.



La joven de 16 años saltó a la fama por su interpretación del papel de Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things. Y este año protagonizó la película Enola Holmes, también una orginal de la plataforma. Además, volverá a ser protagonista en una mega producción que el gigante del streaming planea lanzar en 2021. Se trata de la película The Girls I’ve been, una producción original de la plataforma en donde además la actriz oficiará como productora junto a Jason Bateman