El reconocido periodista Luis Ventura protagonizó varios momentos de la televisión argentina, entre ellos, el gracioso fragmento en el que consolidó el nombre de Rocío Guirao Díaz, uno de los tapes más reconocidos de la televisión.

El día que Luis Ventura viralizó el nombre de Rocío Guirao Díaz

El episodio que dio origen a uno de los gritos más emblemáticos de la pantalla chica ocurrió hace más de diez años atrás, en Intrusos, cuando el programa era conducido por Jorge Rial y Ventura trabajaba de panelista en el canal.

En este contexto, Ventura cubría una historia sobre un incidente policial, donde se veía involucrada una modelo. Entre su relato, confesó tener un comentario off the record que mencionaba a Nicole Neumann, pero no tuvo voluntad de revelar el nombre de su comunicadora.

El relato, cargado de detalles jugosos, estaba en el aire cuando Daniel Gómez Rinaldi, otro de los panelistas del programa, comenzó a interrumpir a Ventura, presionándolo para que revelara el nombre de su fuente. La insistencia de Rinaldi comenzó a frustrar al periodista, que ya no podía soportar más las interrupciones. Fue entonces cuando, en un arranque de enojo, y con una dosis de ironía, lanzó el ya mítico “¡Rocío Guirao Díaz!”, para cerrar el tema de una vez por todas.

Luis Ventura, uno de los periodistas más emblemáticos de la televisión argentina.

Lo que en principio parecía ser una simple reacción espontánea, rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático. De hecho, Luis Ventura contó en una entrevista que comenzó a recibir una lluvia de reacciones: en la calle, la gente lo saludaba y le gritaba “¡Rocío Guirao Díaz!” como si fuera una especie de nuevo slogan. Los programas de televisión no tardaron en repetir el fragmento, y, como suele suceder con los momentos virales, el grito comenzó a circular por las redes sociales.

Por su parte, Rocío Guirao Díaz, en lugar de tomarse mal la situación, decidió sumarse al fenómeno. Según contó el periodista en Las noches de Jey, la modelo habría invitado a Luis Ventura a su boda para que, en un gesto de humor, recibiera a los novios en el salón con su célebre grito.

Luis Ventura

Sin embargo, debido a compromisos laborales, Ventura no pudo asistir a la fiesta, pero el gesto dejó claro que la modelo había sabido manejar la situación con humor. A lo largo de los años, el grito de Luis Ventura se mantuvo vigente, convirtiéndose en una de las frases más emblemáticas del espectáculo argentino.

En las redes sociales, “¡Rocío Guirao Díaz!” se siguió replicando, y no solo los fanáticos, sino también figuras de la televisión comenzaron a hacer alusión a ese momento. Además, se generaron memes y videos que todavía se recuerdan.

Sin dudas, entre todos los momentos icónicos de la televisión argentina, que involucran a gran parte de los famosos, uno de los más recordados en la memoria de quienes disfrutan del espectáculo, es el grito de Ventura, que con la magia de las redes sociales, todavía se viraliza.

VFT