Contundentes declaraciones de Luis Ventura sobre qué pasó con su hijo: "Él no quería vivir"

Luis Ventura siempre se mostró muy abierto y sincero a la hora de hablar de su vida personal, y ahora uno de los periodistas de espectáculo más importante de Argentina llamó la atención de todos los medios al hablar sobre su familia.

En diálogo con el medio Paparazzi, el comunicador de América TV explicó por qué no le gusta hablar sobre sus hijos: "Hay cosas que no me gusta contarlas. Sobre todo cuando fui padre porque cuando tenés hijos ya pensás", y sumó: "Y hay que rever algunas ideas que en el ímpetu de la juventud y de la soltería, total no depende nadie de vos, pero cuando tenés hijos pensás en la familia y ahí le das una vuelta de tuerca. Ese es el límite".

Pero eso no fue todo, ya que el periodista también habló de Facundo Ventura, quien comenzó a dedicarse al periodismo: "Para mí no es sorpresa. Hicimos Código Ventura, teatro con Ricardo Fort por las provincias, Venturísimo", y agregó con cierta indignación: "Pero siempre dije que él quiso saltear tiempos. Él quería ser Tinelli sin la que se fumó para ser quien es. Todo eso él no lo quería vivir. Entendió y ahí nació el verdadero profesional que es hoy".

Luis y Facundo Ventura juntos.

Por último, Luis Ventura respondió quien cree que es el mejor conductor de la televisión argentina: "Si buscás uno global Marcelo Tinelli, que es el señor televisor. Santiago del Moro es un gran presentador y maestro de ceremonias. Angel de Brito me parece superlativo a nivel de medios de comunicación y espectáculos. Florencia de la V es show pleno desde su vestimenta”.

La fuerte teoría de Luis Ventura sobre los romances de la China Suárez

En A la Tarde, el periodista indagó sobre las decisiones de la actriz: "Cuando estuve en Miami algo me informé. ¿No les llama la atención que La China Suárez siempre sale con muchachos jóvenes de carreras incipientes?”, y agregó: “Algo vi, algo supe y algo me informé. La verdad de la historia está en otro lado”.

“¿No les llama la atención cómo amadrinan ciertos valores y en su ficha de guerra estuvieron con La China?”, exclamó Luis Ventura al aire y acusó a la China Suárez: “Es una estrategia para ganar plata”.

J.C.C