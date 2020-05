El drama de Osvaldo Laport en medio de la cuarentena

Osvaldo Laport está viviendo la cuarentena en la comodidad de la casa de su hija. Pero en los últimos días el actor fue protagonistas de un tremendo accidente domestico, que terminó en internación y puntos en la pierna.

"Me Resbalé y me abrí la pierna. No plantó bien la pierna izquierda sobre el cajón, la derecha sí, pero me di con todo el filo del cajón sobre la tibia. ¡Me abrí todo! Más que dolor, se ve que me abrí alguna vena o arteria porque no paraba de correr sangre. No quería que me viesen Jazmín y Viviana así que me puse debajo de la canilla, bien a lo indio para que calmara todo eso y yo tratar de bajar lo que se había abierto. Cuando calmé un poco el sangrado, les pegué el grito a las chicas y Jazmín me llevó a un sanatorio aquí cerca. Me dieron 10 puntos, me pusieron la antitetánica y ahora estoy con antibióticos, por lo cual no puedo tomar vino" aseguró el galán en un mano a mano con la Revista Pronto.

Con tranquilidad, explicó: "Me cosieron y aunque debería quedarme en reposo, soy inquiero y camino de acá para allá. Es como cuando tuve el accidente en la cara y a los 10 días ya estaba grabando de nuevo. Tendría que hacer reposo pero estoy bien, me siento bárbaro."